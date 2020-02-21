防杜武漢肺炎入侵 北韓取消4月平壤馬拉松賽

中國武漢爆發新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，南韓媒體報導，北韓防杜武漢肺炎入侵，決定取消4月的平壤國際馬拉松大賽。

南韓聯合新聞通訊社報導，專營赴北韓旅遊業務的高麗旅行社（Koryo Tours）和青年先鋒旅行社（YoungPioneer Tours）在官網表示，今天接到北韓合作旅遊業通知，4月平壤國際馬拉松大賽取消。

報導指出，平壤馬拉松正式名稱為「國際萬景台獎馬拉松比賽」，是北韓典型的年度例行賽事，1981年起在金日成生日，即4月15日「太陽節」登場。

平壤馬拉松自2014年起允許外國運動員參加，去年西方參賽運動員超過千人，比2018年增加一倍。

今年比鄰的中國爆發武漢肺炎、南韓冠狀病毒疫情也有一發不可收拾的趨勢，北韓決定取消4月的平壤馬拉松賽，防範外籍人士可能將冠狀病毒帶入境內。

北韓上月底宣布進入國家緊急防疫狀態，雷厲風行切斷所有海陸空入境管道。