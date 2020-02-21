奧運跆拳道亞洲區資格賽 移師約旦阿曼

中華民國跆拳道協會今天收到亞洲跆拳道聯盟通知，表示原訂4月11、12日在中國無錫舉行的2020東京奧運跆拳道亞洲區資格賽，改由約旦阿曼承辦。

受到武漢肺炎疫情影響，中國今年有多項奧運資格賽被迫移至其他國家、地點舉行，包括2月初在武漢舉行的奧運女子足球資格賽、奧運拳擊資格賽，以及奧運跆拳道資格賽。

事實上亞跆盟上週就宣布跆拳道亞資賽要改到其他地點舉行，也盼有意爭辦的會員國提出申請，中華跆協秘書長戴淑華坦言，中華跆協的確一度有意提出申請。

戴淑華表示，由於疫情持續擴散，台灣又距離中國、香港、澳門很近，若台灣取得主辦權，其他會員國對於來台參賽恐有疑慮，一旦再次要求亞跆盟將比賽改到其他國家舉辦，「這樣會造成更多困擾，所以我們最後才沒有提出」。

另一方面，原訂3月在黎巴嫩舉行的亞洲跆拳道錦標賽，也因黎巴嫩擔心疫情在國內傳播，因此向亞跆盟提出希望延期舉辦的要求，也獲得亞跆盟同意，不過比賽將延到何時，目前仍沒有答案。