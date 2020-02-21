快訊

台南市將軍區發生槍擊命案！一死一重傷 槍嫌逃逸

倫敦市長候選人提代辦奧運 專家認為還沒必要

中央社 / 記者戴雅真倫敦20日專電
若東京無法控制疫情，倫敦市場提出可代辦奧運，不過英國專家認為，東京還不到停辦奧運的地步。 美聯社
若東京無法控制疫情，倫敦市場提出可代辦奧運，不過英國專家認為，東京還不到停辦奧運的地步。 美聯社

武漢肺炎疫情蔓延，英國保守黨籍倫敦市長候選人貝里（Shaun Bailey）今天提出，如果奧運與帕運必須移地舉行，倫敦可以接手，但英國專家認為，東京還不到停辦奧運的地步。

還有5個月，2020年7月夏季奧運就要在東京舉行，但由於疫情持續延燒，亞洲多項運動賽事包括東京馬拉松及世界一級方程式賽車（F1）中國大獎賽（GrandPrix）、東京馬拉松，以及帕運的試水活動日本帕運錦標賽（Japan Para Championships）等皆取消或延後舉辦，奧運資格賽也已經受到波及，女子足球資格賽場地從中國移地到澳洲雪梨。

東京奧運籌備委員會主席森喜朗13日雖然出面闢謠，表示絕無研議中止或延後舉辦東奧。然而，舉辦奧運將吸引上萬觀眾與選手入境，若疫情屆時仍無法取得控制，安全問題令人憂心。

英國廣播公司（BBC）報導，英國2012年夏季奧運公共衛生顧問麥克羅斯基（Brian McCloskey）表示，現階段東京還不必宣布棄辦奧運。

他指出：「大家要記得，2016年里約運奧時，也曾吵過一陣因為茲卡病毒肆虐而要取消的風聲，但比賽當時照常進行，沒有任何問題。2010年溫哥華冬季奧運時，剛經過2009年流感大流行，同樣也是如常舉行，不論主辦國或其他國家都沒有特殊問題發生。」

麥克羅斯基表示：「因此可以說，有先例顯示在這種緊急公衛狀況發生時，賽事依舊能安全舉辦，但當然風險仍必須持續評估。」

他表示，據他所知，東京確診的第一起武漢肺炎病例就是在為了東京奧運所設置的系統下成功發現。

他指出：「我們當時在倫敦設置，當有不尋常疾病爆發時的偵查系統，也把這個經驗傳授給日本的籌備委員會以及衛生單位。」

至於日本當局是否有宣布停辦奧運的最晚期限，麥克羅斯基說：「直到開幕式舉行前，他們基本上隨時都可以喊卡，但實際上，訓練營會在比賽前數個月之前就開始。一但比賽隊伍抵達當地，我想那個階段他們就不會想要改變決定。」奧運至今尚未因為戰爭以外的理由停辦，若日本今年決定因為武漢肺炎而取消，將成為史上首例。

倫敦在2012年才剛舉辦過夏季奧運，也因此成為接手奧運的可能性之一。倫敦市長候選人貝里今天在推特發文稱，倫敦可以主辦2020奧運。他表示：「我們有基礎建設也有經驗。由於新型冠狀病毒疫情，世界或許需要我們挺身而出。」

不過，他的推文有人贊成也有人反對。有網友留言說：「英國根本連英國籍的鑽石公主號都不幫忙。」鑽石公主號停泊在橫濱港，是中國境外最大的武漢肺炎病例集中地，船上至今有超過630人感染。

但也有網友認為，考量到設施、旅館、氣候等因素，倫敦確實是最好的備用地點。

帕運 羅斯 橫濱

相關新聞

倫敦市長候選人提代辦奧運 專家認為還沒必要

武漢肺炎疫情蔓延，英國保守黨籍倫敦市長候選人貝里（Shaun Bailey）今天提出，如果奧運與帕運必須移地舉行，倫敦可...

杜拜網賽／賞澳網冠軍吞蛋 謝淑薇速闖女雙四強

總獎金264.3萬美元的WTA杜拜女網賽，台灣「一姊」謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）展現衛...

足球／法球團老闆涉賄賂前FIFA高層 雙雙遭瑞士起訴

法甲豪門巴黎聖傑曼隊（PSG）老闆阿爾赫萊菲涉嫌賄賂前國際足球總會（FIFA）秘書長瓦克，以取得重要足球賽事轉播權，兩人...

網球／費爸右膝動刀缺席法網 拚草地賽季回歸

今年澳洲網球公開賽在男單四強賽止步的「瑞士特快車」費德勒，昨天於個人推特上宣布進行了右膝蓋關節鏡手術，將缺席接下來的法國網球公開賽等五場賽事，並期待在膝蓋痊癒後帶著最佳狀態重返草地賽季。

西班牙羽賽／距東奧剩9站 許雅晴盼「雙」贏

東京奧運積分截止日倒數計時，我國雙打好手許雅晴盼女雙、混雙都能打下資格，昨天她和混雙搭檔李哲輝就在拉鋸戰拍下西班牙羽賽第二種子，和另組台將組合楊博軒／胡綾芳都站上八強。

西班牙羽賽／台將扮種子殺手 混雙有望演內戰

屬國際羽球總會（BWF）超級300系列的西班牙羽賽，今天在巴塞隆納進行會內第二輪賽事，兩組寶島混雙都扮演「種子殺手」，楊...

網球／膝蓋進行關節鏡手術 費德勒五年四退法網

男子網壇天王「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）今天於個人社群網站上宣布，昨天已於瑞士進行右膝蓋關節鏡手術...

路跑／為中華隊集氣 奧林匹克路跑412開跑

為中華代表團出征東京奧運應援，由中華奧林匹克委員會主辦、台北市政府體育局協辦的「2020國際奧林匹克路跑」4月12日將於...

網球／18歲日裔小將寫驚奇 ATP處女秀勇闖8強

日裔美籍的18歲網球小將中島布蘭登（Brandon Nakashima），ATP處女秀就打出驚奇，持外卡參加德拉海灘公開...

杜拜網賽／衛冕開紅盤 謝淑薇拍落前搭檔晉雙打8強

剛在澳網一路闖進女雙決賽、最終拿下亞軍的「台捷組合」，本周在杜拜女網賽雙打也開出紅盤，謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barb...

杜拜網賽／種子掉滿地 澳網冠軍珂寧首輪落馬

上月底剛在澳網拍進四強，詹家姊妹詹詠然／詹皓晴昨在杜拜女網賽卻一戰出局，以六比三、三比六、七比十遭美國組合卡胡琪／莉絲凱逆轉，無緣去年四強成績。

西班牙羽賽／時差影響惜敗 白馭珀：都自己失誤

上周剛結束在菲律賓舉行的亞洲羽球團體賽賽程，中華羽球隊包括「羽球王子」王子維、第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和女單好手白馭珀等，本周都轉戰巴塞隆納登場的西班牙羽賽，但列男單第四種子的王子維和白馭珀昨天都出師不利，三局大戰中無緣勝利，首輪就落馬。

熱門新聞

NBA／楊恩狂轟50分創新高 老鷹主場逆轉熱火

NBA／決定接受右肩手術 厄文本季提前報銷

NBA／多支球隊接洽 湯瑪斯不排除重返綠衫軍

例行賽70勝&總冠軍 公鹿能完成哪個？

NBA／湯普森本季不會復出 仍有望出征東京奧運

NBA／稱詹皇就是控衛 魔術強森：和我處境類似

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。