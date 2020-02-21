杜拜網賽／賞澳網冠軍吞蛋 謝淑薇速闖女雙四強
總獎金264.3萬美元的WTA杜拜女網賽，台灣「一姊」謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）展現衛冕氣勢，在雙打八強賽僅用不到一小時，就以6：3、6：0輕取美國組合珂寧（Sofia Kenin）/瑪泰克．史丹絲（Bethanie Mattek-Sands），晉級四強。
去年謝淑薇與史翠可娃在杜拜打下合拍首冠，今年前來尋求衛冕。位列頭號種子的「台捷組合」首輪輪空，次輪碰上前搭檔彭帥與韓馨蘊的大陸組合，只用58分鐘就以兩個6：2輕鬆過關。
八強碰上剛在澳網女單封后的珂寧／瑪泰克．史丹絲組合，「台捷組合」一下場就連續破了對手兩個發球局，取得3：0領先，儘管第4局遭遇亂流，盤末第三度成功突破，率先搶下首盤。
次盤「台捷組合」表現更加勇猛，在化解第1局的破發危機後不給對手任何突破機會，僅用不到半小時的時間連下6局，賞給對手一個「貝果」，跨盤連拿8局，直落二搶下四強門票。
四強賽預計在台灣時間22日凌晨一點登場，謝淑薇／史翠可娃將碰上加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／大陸張帥，爭取問鼎金盃的門票。
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