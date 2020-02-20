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西班牙羽賽／台將扮種子殺手 混雙有望演內戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李哲輝(左)與許雅晴。 報系資料照
李哲輝(左)與許雅晴。 報系資料照

屬國際羽球總會（BWF）超級300系列的西班牙羽賽，今天在巴塞隆納進行會內第二輪賽事，兩組寶島混雙都扮演「種子殺手」，楊博軒／胡綾芳逆轉拍下第7種子，李哲輝／許雅晴更以直落二解決列第2種子的馬來西亞對手陳健銘／賴沛君，雙雙拿到8強門票。

兩組台將混雙今天幾乎同時上場，楊博軒／胡綾芳以11：21、21：17、21：15逆轉排第7種子的德國組合，目前世界排名26的李哲輝／許雅晴則是把握關鍵分，首局19：19時連拿2分，第二局更從17：18落後下連趕4分，以21：19、21：18力退世界排名第10的大馬組合陳健銘／賴沛君，打下對戰2連勝。

4名台將今天也都要面臨單日兩戰考驗，混雙結束後就要「互換搭檔」，許雅晴和胡綾芳更是列女雙第8種子，李哲輝／楊博軒則是5組晉級第二輪的台將組合之一；兩組混雙台將若是明天再各自過關，4強賽就將上演「寶島內戰」。

中華羽將共有9組晉級西班牙羽賽第二輪，今天打頭陣的混雙都打下勝利，男雙最先出賽的廖敏竣／蘇敬恒也上演後來居上戲碼，以17：21、21：19、21：18擊敗馬來西亞組合，僅存的單打代表江穎麗也以21：11、21：17擊敗德國德普萊茲（Fabienne Deprez），晉級女單8強。

巴塞隆納 羽球

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