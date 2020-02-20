網球／膝蓋進行關節鏡手術 費德勒五年四退法網

男子網壇天王「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）今天於個人社群網站上宣布，昨天已於瑞士進行右膝蓋關節鏡手術，將退出今年法網和其他四場賽事，並期待能在膝傷完全康復後回到草地賽賽場上。

坐擁20座大滿貫冠軍的費德勒，今年澳網在四強賽遭約克維奇（Novak Djokovic）擊退，而為了解決纏身多時的右膝蓋傷勢問題，昨天決定在瑞士進行關節鏡手術，接下來將缺席包括五月份的法網在內等五場賽事，而這也是他近五年第四次缺席法網。

「在與我的團隊討論後，昨天決定在瑞士進行關節鏡手術，我希望能夠藉此擺脫讓我煩惱多時的問題。」費德勒在個人推特上宣布退賽消息，「醫生認為這是一次正確的決定，手術將會對我的完全康復很有幫助。」

除了法網外，費德勒也同時宣布將缺席杜拜、印地安泉、波哥大與邁阿密等四場賽事，他說：「我很感謝每個人對我的支持，我已經迫不及待回到球場上，我們草地賽見。」