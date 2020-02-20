亞洲盃／新冠肺炎疫情多變 中華隊兩主場不排除閉門打

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，我國不少體育賽事都因此受到影響，包括明天與24日就將登場的亞洲盃男籃資格賽，雖然已經開放售票，不過體育署署長高俊雄強調，目前已將包括亞洲盃資格賽在內的近期七場賽事都呈報到中央防疫指揮中心，不排除仍有閉門開打的可能性。

體育署署長高俊雄在今天的例行記者會上表示，體育署今天將包括兩場亞洲盃資格賽、兩場國際舞蹈賽事以及萬金石馬拉松、棲蘭100林道越野超馬等七項賽事舉辦狀況呈報到中央防疫指揮中心，只要指揮中心有近一步指示，活動都不排除有所變動。

高俊雄強調，由於現在新冠肺炎群聚感染的風險愈來愈高，雖然不影響國際賽事的舉行，但是否開放觀眾入場仍有變數，「國際賽事照比，但觀眾席部分可能就要比照HBL（閉門開打）了，把風險降到最低，我們立場就是配合疫情指揮。」

包括兩場已經售票的亞洲盃男籃資格賽，高俊雄強調仍不排除閉門開打可能性，「門票當初籃協報給我們時都有補助，不要讓籃協為了門票的事情，跟防疫有所衝突，目前這個情況下，沒有人想要在防疫上被追溯。」

中華籃協秘書長李一中則表示，假使最終中央疫情指揮中心決議不開放觀眾進場，籃協將會呈報給亞洲籃球總會，是否會因此面臨罰則仍不得而知。至於明天與24日兩場賽事的門票銷售狀況也不如預期，其中明天與馬來西亞男籃之戰門票目前僅售出約300張，與日本之戰則是售出約2000張。

而原定於三月七、八日在台北小巨蛋舉行的HBL四強決賽，在日前高中體總提出三項舉辦方案後，高俊雄指出，由於疫情每日都在發生變化，尚未做出進一步決定，不過最晚26日的決賽記者會前就會公布相關資訊。