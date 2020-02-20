路跑／為中華隊集氣 奧林匹克路跑412開跑

為中華代表團出征東京奧運應援，由中華奧林匹克委員會主辦、台北市政府體育局協辦的「2020國際奧林匹克路跑」4月12日將於台北市政府廣場前熱血出發，期待在奧運倒數100天前夕，與全民一同跑出活力、跑出健康，中華奧會主席林鴻道說：「期待每位中華隊選手可以帶著跑友集氣應援的力量，在奧運殿堂全力表現，爭取最佳成績。」

響應國際奧會2020奧林匹克改革議題之環保永續理念，2020國際奧林匹克路跑活動不使用拋棄式紙杯、塑膠杯，透過使用生質材料水杯，於大會現場及補給站提供跑者補給，希望透過活動，提倡永續環保概念，更減少大型活動對環境造成的傷害。

因應疫情變化，主辦單位與承辦廠商於活動籌辦特別增加防疫組，並於活動前、活動當日，針對路線及會場上分別規劃防疫配套措施，同時也將透過報名系統，提醒跑者遵守政府規定、落實健康管理。

今年賽事有9公里組和3公里組，報名就可以獲得2020 TPE 限定專屬應援紀念品；活動日現場還有「小小奧運嘉年華」活動，設置迷你奧運項目供參加者體驗，中華奧會期望參加者透過路跑嘉年華，能夠更加認識奧林匹克精神與文化，也為每一位用心努力的運動員加油打氣。