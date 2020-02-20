快訊

「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路跑／為中華隊集氣 奧林匹克路跑412開跑

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
國際奧林匹克路跑4月12日在市政府前廣場開跑。圖／中華奧會提供
國際奧林匹克路跑4月12日在市政府前廣場開跑。圖／中華奧會提供

為中華代表團出征東京奧運應援，由中華奧林匹克委員會主辦、台北市政府體育局協辦的「2020國際奧林匹克路跑」4月12日將於台北市政府廣場前熱血出發，期待在奧運倒數100天前夕，與全民一同跑出活力、跑出健康，中華奧會主席林鴻道說：「期待每位中華隊選手可以帶著跑友集氣應援的力量，在奧運殿堂全力表現，爭取最佳成績。」

響應國際奧會2020奧林匹克改革議題之環保永續理念，2020國際奧林匹克路跑活動不使用拋棄式紙杯、塑膠杯，透過使用生質材料水杯，於大會現場及補給站提供跑者補給，希望透過活動，提倡永續環保概念，更減少大型活動對環境造成的傷害。

因應疫情變化，主辦單位與承辦廠商於活動籌辦特別增加防疫組，並於活動前、活動當日，針對路線及會場上分別規劃防疫配套措施，同時也將透過報名系統，提醒跑者遵守政府規定、落實健康管理。

今年賽事有9公里組和3公里組，報名就可以獲得2020 TPE 限定專屬應援紀念品；活動日現場還有「小小奧運嘉年華」活動，設置迷你奧運項目供參加者體驗，中華奧會期望參加者透過路跑嘉年華，能夠更加認識奧林匹克精神與文化，也為每一位用心努力的運動員加油打氣。

中華隊

延伸閱讀

開學倒數 嘉義市提3要1動口訣升級防疫

新春健康計畫／下班後跑步 促進腦內啡

賽事心得／高樹馬拉松 路跑版圖進入屏東

日本想辦奧運就出事 戰爭、學運曾纏身…今又遇新冠肺炎

相關新聞

網球／18歲日裔小將寫驚奇 ATP處女秀勇闖8強

日裔美籍的18歲網球小將中島布蘭登（Brandon Nakashima），ATP處女秀就打出驚奇，持外卡參加德拉海灘公開...

路跑／為中華隊集氣 奧林匹克路跑412開跑

為中華代表團出征東京奧運應援，由中華奧林匹克委員會主辦、台北市政府體育局協辦的「2020國際奧林匹克路跑」4月12日將於...

杜拜網賽／衛冕開紅盤 謝淑薇拍落前搭檔晉雙打8強

剛在澳網一路闖進女雙決賽、最終拿下亞軍的「台捷組合」，本周在杜拜女網賽雙打也開出紅盤，謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barb...

杜拜網賽／種子掉滿地 澳網冠軍珂寧首輪落馬

上月底剛在澳網拍進四強，詹家姊妹詹詠然／詹皓晴昨在杜拜女網賽卻一戰出局，以六比三、三比六、七比十遭美國組合卡胡琪／莉絲凱逆轉，無緣去年四強成績。

西班牙羽賽／時差影響惜敗 白馭珀：都自己失誤

上周剛結束在菲律賓舉行的亞洲羽球團體賽賽程，中華羽球隊包括「羽球王子」王子維、第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和女單好手白馭珀等，本周都轉戰巴塞隆納登場的西班牙羽賽，但列男單第四種子的王子維和白馭珀昨天都出師不利，三局大戰中無緣勝利，首輪就落馬。

西班牙羽賽／單打失利 白馭珀、王子維三局大戰落馬

上周還在菲律賓亞洲羽球團體賽拚戰，「羽球王子」王子維本周飛往西班牙巴塞隆納參賽，但名列男單第4種子的「羽球王子」出師不利...

杜拜網賽／詹家姊妹遭逆轉 首戰意外落馬

詹家姊妹詹詠然／詹皓晴今天迎接澳網後第一戰，列杜拜女網賽第2種子的姊妹倆碰美國組合卡胡琪（Desirae Krawczy...

杜拜網賽／澳網剛登頂 珂寧首戰爆冷落馬

月初剛打下澳網女單金盃，美國女將珂寧（Sofia Kenin）杜拜女網賽卻意外在首輪落馬，遭哈薩克女將芮芭奇娜（Elen...

歐冠／技壓內馬爾 多特靠19歲小將梅開二度勝出

歐專冠軍足球聯賽16強戰，德國勁旅多特蒙德靠著19歲新血哈朗德（Erling Braut Haaland）梅開二度，以2...

網球／天王接班人？16歲西班牙青少年奪ATP首勝

男子網壇新星輩出，近日又有位年僅16歲的西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）橫空出世，他昨日在ATP50...

西班牙羽賽／麟洋配拚連霸 我國男雙5組首日全勝

BWF超級300系列西班牙羽賽在昨天點燃戰火，去年此地首度搭檔就奪冠的我國男雙李洋/王齊麟，今年尋求連霸，在首輪開紅盤，...

杜拜網賽／謝淑薇單打無緣16強 雙打尬前搭檔彭帥

以「幸運輸家」挺進杜拜女網單打會內賽的台灣「一姐」謝淑薇，昨天在首輪迎戰第八種子克羅埃西亞好手瑪蒂琪（Petra Mar...

熱門新聞

MLB／大谷翔平二頭肌太猛 記者不敢看

西區四隊新雙星組合 只有湖人管用

NBA／勇士戰績墊底 格林笑稱：想要被買斷

MLB／改到第三張機票 劉致榮赴美向紅襪報到

NBA／杜蘭特練球影片流傳 母親直言本季不會復出

太空人作弊的受害者 這9個投手最痛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。