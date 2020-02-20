網球／18歲日裔小將寫驚奇 ATP處女秀勇闖8強

日裔美籍的18歲網球小將中島布蘭登（Brandon Nakashima），ATP處女秀就打出驚奇，持外卡參加德拉海灘公開賽的他世界排名僅294，但首輪拍下世界排名74的對手，今天凌晨登場的第二輪賽事又以7：5、6：2拍下世界排名60的英國對手諾里（Cameron Norrie），8強門票到手。

第二盤發球僅僅失掉6分的中島說：「我總是知道，我能和這些高水準的職業球員對抗，我只是需要這些正確的機會。」出生自聖地牙哥的他坦言，最初參賽目標只是打出好的第一戰，「但經過兩場比賽勝利，我現在信心十足，希望能持續前進。」

前溫布頓冠軍名將凱許（Pat Cash）才剛加入中島教練團團隊不久，今天也在看台見證明日之星挺進8強；上一度以18歲年紀打進德拉海灘公開賽的球員正是中島的「前輩」錦織圭，他2008年以同樣年紀在這項比賽不但打進8強，最終更迎接生涯第一座ATP金盃。

中島下一戰對手正是另名日將西岡良仁，西岡良仁第二輪以6：1、6：2拍下從會外挺進的地主魯賓（Noah Rubin）。

24歲的西岡良仁世界排名63，中島讚揚前輩有很好的職業表現，也打下許多漂亮勝利，「我很興奮能和他交手，期待明天能有場很棒的比賽。」