杜拜網賽／衛冕開紅盤 謝淑薇拍落前搭檔晉雙打8強

剛在澳網一路闖進女雙決賽、最終拿下亞軍的「台捷組合」，本周在杜拜女網賽雙打也開出紅盤，謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）在次輪只用了58分鐘，就以兩個6：2擊敗中國大陸組合彭帥／韓馨蘊，挺進8強，向衛冕之路邁進。

謝淑薇與彭帥曾合力打下2013溫網、2014法網女雙冠軍，不過在2018杜拜網賽雙打決賽不敵另組「海峽組合」詹皓晴／楊釗煊後，因體能訓練師鬧翻，雙姝第三度「拆夥」，隔年謝淑薇改與史翠可娃搭檔，在合拍第二站的杜拜網賽就成功奪冠，今年將前來尋求衛冕。

台捷組合此站位列雙打頭號種子，首輪輪空，次輪碰上前搭檔彭帥與韓馨蘊的組合，開賽謝淑薇／史翠可娃就二破對手發球局，很快取得4：1領先，儘管第六局稍遇亂流，被對手回破一局，台捷組合立即回穩，再度破發取得「聽牌」優勢後先下一城。

次盤台捷組合幾乎再複製首盤劇本，在第3、5局成功破發，再度取得4：1領先，最終僅用不到一小時就成功過關，今天八強賽謝淑薇約在台灣時間午夜出賽，將碰上美國組合珂寧（Sofia Kenin）／瑪泰克．史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）。

珂寧剛在澳網高捧女單金盃，不過轉戰杜拜後，在單打賽首輪遭到哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）演出3盤逆轉，爆冷出局。