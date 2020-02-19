西班牙羽賽／單打失利 白馭珀、王子維三局大戰落馬

上周還在菲律賓亞洲羽球團體賽拚戰，「羽球王子」王子維本周飛往西班牙巴塞隆納參賽，但名列男單第4種子的「羽球王子」出師不利，今天首戰在3局大戰敗給世界排名66的法國柯維（Lucas Corvee），首輪出局。

西班牙羽賽屬BWF超級300系列賽，總獎金17萬美元，昨天由會外賽和男雙會內賽點燃戰火，包括尋求連霸的我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在內，5組寶島男雙全部打下勝利，寫下首日會內賽台將百分百勝率。

今天另外4個項目全面開戰，打頭陣的白馭珀對上荷蘭艾貝爾根（Soraya de Visch Eijbergen），世界排名39的白馭珀雖在首局上演大逆轉、在15：19落後下連拿6分逆轉，但21：19拿下首局後沒能乘勝追擊，後兩局都以16：21失守，耗時1小時又4分鐘仍無緣晉級。

名列男單第4種子的「羽球王子」王子維，目前世界排名15，今天和柯維交手，沒能延續先前對戰奪勝的優勢，經過1小時又12分鐘纏鬥仍以19：21、21：16、16：21出局。

混雙列第8種子的王齊麟／程琪雅，今天首輪碰俄羅斯組合伊萬諾夫（Vladimir Ivanov）／伯洛托娃（Ekaterina Bolotova）也以13：21、17：21落馬，沒能為台將開胡。