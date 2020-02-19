杜拜網賽／詹家姊妹遭逆轉 首戰意外落馬

詹家姊妹詹詠然／詹皓晴今天迎接澳網後第一戰，列杜拜女網賽第2種子的姊妹倆碰美國組合卡胡琪（Desirae Krawczyk）／莉絲凱（Alison Riske）先盛後衰，以6：3、3：6、7：10無緣勝利，止步16強。

詹家姊妹今年澳網打進4強，創下攜手在澳網最佳成績，轉戰杜拜首輪免戰，今天第一戰碰美國組合，首盤形成破發球局大戰，前4局兩組人馬都沒能守住自己發球局，直到第5局美國組合才率先保發；後發球的詹家姊妹第6局也順利保發，且是連保帶破連拿4局，以6：3先下一城。

第二盤換詹家姊妹先發球，第一個發球局就遭破，第4局雖也回破，但第7局和第9局又再度失守，讓美國組合以6：3扳平盤數。

「超級搶10」分數拉鋸，雙方領先都不超過2分，泰半落後的詹家姊妹在7：8時沒能突破對手發球局，連失2分，成最早落馬的高位種子組合。

杜拜女網賽屬WTA頂級（Premier）賽事，總獎金264.3萬美元（約台幣8008萬元），女雙共有32籤。詹家姊妹去年止步4強，輸給的對手正是今年澳網後重返「世界球后」的我國網球名將謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strýcová）；尋求衛冕的「台捷組合」今年列頭號種子，和詹家姊妹同樣是首輪免戰，今在第二輪賽程和姊妹倆同樣在第2球場，對手是謝淑薇前搭檔「金花」彭帥和韓馨蘊。