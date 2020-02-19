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杜拜網賽／澳網剛登頂 珂寧首戰爆冷落馬

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
月初剛打下澳網女單金盃，美國女將珂寧（Sofia Kenin）杜拜女網賽卻意外在首輪落馬。 美聯社
月初剛打下澳網女單金盃，美國女將珂寧（Sofia Kenin）杜拜女網賽卻意外在首輪落馬。 美聯社

月初剛打下澳網女單金盃，美國女將珂寧（Sofia Kenin）杜拜女網賽卻意外在首輪落馬，遭哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）演出3盤逆轉，爆出單打小冷門。

珂寧首盤先以7：6（7：2）拿下，但沒能延續氣勢，後兩盤反以2：6、3：6讓出，讓20歲的芮芭奇娜拿到第2輪門票；芮芭奇娜才剛在聖彼得堡女網賽打下亞軍，本周排名上升6名，來到生涯最佳19位，這場比賽僅是她生涯第3度擊敗世界前10的對手。

目前世界排名第7的珂寧坦言，這場沒能打出自己身手，「當然她打得很好，我出現太多非受迫性失誤了，沒把握住我的機會，整場比賽都沒進入狀況。我有試著回到比賽，但不管用，我真的覺得有機會扭轉戰局，我很有自信，但就是沒展現出來，這一刻當然讓人沮喪和失望。」

澳網新科冠軍打起精神說，單打雖提早出局，但還有雙打賽程，希望和搭檔瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）能夠迎接勝利，「我的下一站是多哈，我會試著打出最佳表現，之後也還有很多比賽，希望我能表現更好。」

芮芭奇娜透露，賽前設定的策略很成功，是贏下比賽的關鍵，先前聖彼得堡的經驗也幫助自己在首盤失手後仍能後來居上，「我完全不緊張，因為我知道本來就不好打，事實上，我的準備就是把這場當作是場很好的練習，我沒預期會獲勝，我的意思是我盡力表現，但不會緊張。」

她也提到，儘管對手是澳網今年冠軍，但她保有自己的信念，「因為我知道現在每個人都能擊敗另個人。」

杜拜女網賽今年自WTA超五賽（Premier 5）降為頂級（Premier）賽事，女子總獎金264.3萬美元（約台幣8008萬元），首輪就有許多高位種子落馬，列第5種子的珂寧出局前，列第3種子的烏克蘭名將史維托莉娜（Elina Svitolina）和排第4種子的瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）都已打包。

珂寧 澳網
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