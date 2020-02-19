歐冠／技壓內馬爾 多特靠19歲小將梅開二度勝出

歐洲冠軍足球聯賽16強戰，德國勁旅多特蒙德靠著19歲新血哈朗德（Erling Braut Haaland）梅開二度，以2：1擊敗內馬爾（Neymar）領銜的法國豪門巴黎聖日耳曼，主場留下第一回合勝利。

這位今年1月才轉會加盟的挪威小將持續上演驚奇，上半場兩隊都無功而返的情況下，哈朗德第69分鐘為多特蒙德先馳得點，儘管內馬爾在第75分鐘進球追平，兩分鐘後哈朗德再回敬致勝球。

哈朗德這個賽季迅速在歐洲足壇崛起，總共收穫39顆進球，其中包含替多特蒙德出賽7場所攻進的11球，讓這筆2000萬歐元轉會費的投資顯得正確。

加上他在奧地利球隊薩爾斯堡紅牛的進球，哈朗德本季歐冠已經達成十顆進球，除了暫時和拜仁慕尼黑射手萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）並列進球王外，也是史上第二位未滿20歲就能在歐冠累積雙位數進球的球員，另一人正好就是巴黎聖日耳曼陣中的姆巴佩（Kylian Mbappe），不過哈朗德是第一個單一賽季就完成十顆以上進球者，而且正追逐姆巴佩的13球紀錄。

另一場賽事，尋求衛冕的英超豪門利物浦在客場以0：1，不敵西甲的馬德里競技，下一戰回到主場得重新振作。