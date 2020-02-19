網球／天王接班人？16歲西班牙青少年奪ATP首勝

男子網壇新星輩出，近日又有位年僅16歲的西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）橫空出世，他昨日在ATP500里約男網賽獻出處女秀，首輪7：6（7：2）、4：6、7：6（7：2）爆冷擊敗大會第七種子、年齡是他兩倍的西班牙前輩維諾拉斯（Albert Ramos-Vinolas），笑納生涯首勝。

今年5月才要滿17歲的阿爾卡拉斯，去年轉職業，身高185公分，目前世界排名406名，他去年在亞利坎提挑戰賽以15歲之齡擊敗ATP新生代總決賽冠軍18歲的義大利辛納（Jannik Sinner），一戰成名，成為首位2003年出生拿下挑戰賽勝場第一人。

阿爾卡拉斯的才華很快被前西班牙球王費雷羅（Juan Carlos Ferrero）相中，在經過調教後，ATP巡迴賽初試啼聲，一鳴驚人。

阿爾卡拉斯坦言自己從小視西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）為偶像，但球風卻偏向「瑞士球王」費德勒（Roger Federer），藉由上網組織進攻。

昨日阿爾卡拉斯鏖戰3小時又37分鐘，在當地凌晨3點擊敗世界41名的維諾拉斯，笑納ATP首勝同時也是生涯首退百名內球星，賽後開心藏不住。

阿爾卡拉斯說：「我會永遠記得里約。這是我打過最長且最激烈的比賽。但只要你有正確的態度，無論外在環境如何，有志者事竟成。」

費雷羅看好他的潛能，表示阿爾卡拉斯技術、速度兼具，體能也與日俱增，「他才16歲，才剛開始展開巡迴賽。但我相信他再過2、3年，一定能和高手競爭，也會將我過去累積的經驗傳授給他。」