快訊

直播／我增1新冠肺炎確診！白牌司機妹妹感染 累計23例確診

鑽石公主號我5台人確診新冠肺炎！預計21日包機接回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／天王接班人？16歲西班牙青少年奪ATP首勝

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
阿爾卡拉斯。 擷圖9-7 in the 5th推特
阿爾卡拉斯。 擷圖9-7 in the 5th推特

男子網壇新星輩出，近日又有位年僅16歲的西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）橫空出世，他昨日在ATP500里約男網賽獻出處女秀，首輪7：6（7：2）、4：6、7：6（7：2）爆冷擊敗大會第七種子、年齡是他兩倍的西班牙前輩維諾拉斯（Albert Ramos-Vinolas），笑納生涯首勝。

今年5月才要滿17歲的阿爾卡拉斯，去年轉職業，身高185公分，目前世界排名406名，他去年在亞利坎提挑戰賽以15歲之齡擊敗ATP新生代總決賽冠軍18歲的義大利辛納（Jannik Sinner），一戰成名，成為首位2003年出生拿下挑戰賽勝場第一人。

阿爾卡拉斯的才華很快被前西班牙球王費雷羅（Juan Carlos Ferrero）相中，在經過調教後，ATP巡迴賽初試啼聲，一鳴驚人。

阿爾卡拉斯坦言自己從小視西班牙「蠻牛」納達爾Rafael Nadal）為偶像，但球風卻偏向「瑞士球王」費德勒（Roger Federer），藉由上網組織進攻。

昨日阿爾卡拉斯鏖戰3小時又37分鐘，在當地凌晨3點擊敗世界41名的維諾拉斯，笑納ATP首勝同時也是生涯首退百名內球星，賽後開心藏不住。

阿爾卡拉斯說：「我會永遠記得里約。這是我打過最長且最激烈的比賽。但只要你有正確的態度，無論外在環境如何，有志者事竟成。」

費雷羅看好他的潛能，表示阿爾卡拉斯技術、速度兼具，體能也與日俱增，「他才16歲，才剛開始展開巡迴賽。但我相信他再過2、3年，一定能和高手競爭，也會將我過去累積的經驗傳授給他。」

Roger Federer 納達爾 Rafael Nadal
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

MLB／因太空人作弊摧毀生涯 波辛格出面提告

陽明 闢美國越大西洋線

打擊武漢肺炎假訊息 亞洲言論自由恐緊縮

當路西法與仙女共舞《在黑暗中漫舞：20周年數位修復版》

相關新聞

西班牙羽賽／麟洋配拚連霸 我國男雙5組首日全勝

BWF超級300系列西班牙羽賽在昨天點燃戰火，去年此地首度搭檔就奪冠的我國男雙李洋/王齊麟，今年尋求連霸，在首輪開紅盤，...

杜拜網賽／謝淑薇單打無緣16強 雙打尬前搭檔彭帥

以「幸運輸家」挺進杜拜女網單打會內賽的台灣「一姐」謝淑薇，昨天在首輪迎戰第八種子克羅埃西亞好手瑪蒂琪（Petra Mar...

歐冠／技壓內馬爾 多特靠19歲小將梅開二度勝出

歐專冠軍足球聯賽16強戰，德國勁旅多特蒙德靠著19歲新血哈朗德（Erling Braut Haaland）梅開二度，以2...

網球／天王接班人？16歲西班牙青少年奪ATP首勝

男子網壇新星輩出，近日又有位年僅16歲的西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）橫空出世，他昨日在ATP50...

勞倫斯體育獎╱梅西、漢米爾頓共享最佳男運動員

勞倫斯世界體育獎昨天公布今年度獲獎人，最受關注的最佳男運動員由足球巨星梅西與F1車手漢米爾頓共同拿下，創下該獎項史上首度兩人共同獲獎紀錄；最佳女運動員體操好手拜爾斯完成二連霸。

F1／越南首辦賽事砸重金 新冠肺炎當頭也不改期

在新冠肺炎持續延燒之際，同樣都是一級方程式（F1）賽車，在中國與越南卻有不同的命運。原本要在中國上海舉行的F1賽事因疫情而延期，但越南的賽事則將如期於4月登場。

同獲勞倫斯最佳男運動員獎 漢米爾頓嘆無緣與梅西合照

由勞倫斯世界運動學會主辦的勞倫斯世界體育獎在今天公布今年獲獎名單，其中在年度最佳男運動員部分由足球巨星梅西（Lionel...

東京奧運轉播權 愛爾達連三屆取得台灣區總代理

即將在7月24日開幕的東京奧運，台灣區轉播權在今天拍板定案，由MOD愛爾達電視取得全賽事總代理，這也是愛爾達電視連續四屆...

杜拜網賽／謝淑薇拚正賽首勝 前球后復出不敵蒙奎露扎

台灣網球「一姐」謝淑薇昨天在單打會外賽最終輪不敵美國女將布雷迪（Jennifer Brady），但最終仍藉「幸運輸家」之...

杜拜網賽／謝淑薇「幸運輸家」 遞補會內賽

女單世界排名第四十的台灣網球「一姊」謝淑薇，昨天雖在WTA杜拜女網賽單打會外最終輪以兩個二比六不敵世界排名第五十二的美國女將布雷迪，仍靠著「幸運輸家」成功遞補進會內賽，首輪將碰上大會第八種子克羅埃西亞好手瑪蒂琪。

新冠肺炎疫情延燒 東京馬大縮水

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，日本近日也陸續傳出死亡及確診病例，連帶影響到在三月一日舉辦的世界六大馬賽事之一的東京馬拉松，主辦單位宣布將取消一般跑者參賽，僅開放給精英跑者，加上輪椅組跑者，共僅有二三○人參賽。

日本想辦奧運就出事 戰爭、學運曾纏身…今又遇新冠肺炎

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延全球，日本的確診案例也不斷增加，使各國民眾不禁開始擔憂，今年的東京奧運是否會受到影響。對此，有網友就回顧日本過往與奧運有關的歷史，沒想到竟發現日本在歷史上有4次想要舉辦奧運，結果每次都遇上大事，讓網友大嘆：「日本真是歹命」。

熱門新聞

NBA／保羅提新制收巨大迴響 庫班：20年來最棒明星賽

棒球／「張老師」張昭雄辭世 82歲人生過得精采

NBA／出聲力挺戈貝爾 米契爾：批評者該閉上嘴

NBA／未進名人堂最終候選名單 波許失望透頂

NBA／唐西奇明星賽初體驗 對場邊名人印象深

NBA／與活塞達買斷協議 傳傑克森預計轉投快艇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。