網球／天王接班人？16歲西班牙青少年奪ATP首勝

男子網壇新星輩出,近日又有位年僅16歲的西班牙小將阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)橫空出世,他昨日在ATP500里約男網賽獻出處女秀,首輪7:6(7:2)、4:6、7:6(7:2)爆冷擊敗大會第七種子、年齡是他兩倍的西班牙前輩維諾拉斯(Albert Ramos-Vinolas),笑納生涯首勝。

今年5月才要滿17歲的阿爾卡拉斯,去年轉職業,身高185公分,目前世界排名406名,他去年在亞利坎提挑戰賽以15歲之齡擊敗ATP新生代總決賽冠軍18歲的義大利辛納(Jannik Sinner),一戰成名,成為首位2003年出生拿下挑戰賽勝場第一人。

阿爾卡拉斯的才華很快被前西班牙球王費雷羅(Juan Carlos Ferrero)相中,在經過調教後,ATP巡迴賽初試啼聲,一鳴驚人。

阿爾卡拉斯坦言自己從小視西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)為偶像,但球風卻偏向「瑞士球王」費德勒(Roger Federer),藉由上網組織進攻。

昨日阿爾卡拉斯鏖戰3小時又37分鐘,在當地凌晨3點擊敗世界41名的維諾拉斯,笑納ATP首勝同時也是生涯首退百名內球星,賽後開心藏不住。

阿爾卡拉斯說:「我會永遠記得里約。這是我打過最長且最激烈的比賽。但只要你有正確的態度,無論外在環境如何,有志者事竟成。」

費雷羅看好他的潛能,表示阿爾卡拉斯技術、速度兼具,體能也與日俱增,「他才16歲,才剛開始展開巡迴賽。但我相信他再過2、3年,一定能和高手競爭,也會將我過去累積的經驗傳授給他。」

