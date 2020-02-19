快訊

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

西班牙羽賽／麟洋配拚連霸 我國男雙5組首日全勝

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
BWF超級300系列西班牙羽賽在昨天點燃戰火，去年此地首度搭檔就奪冠的我國男雙李洋/王齊麟，今年尋求連霸，在首輪開紅盤。 聯合報系資料照
BWF超級300系列西班牙羽賽在昨天點燃戰火，去年此地首度搭檔就奪冠的我國男雙李洋/王齊麟，今年尋求連霸，在首輪開紅盤。 聯合報系資料照

BWF超級300系列西班牙羽賽在昨天點燃戰火，去年此地首度搭檔就奪冠的我國男雙李洋/王齊麟，今年尋求連霸，在首輪開紅盤，攜手我國另外四組男雙晉級16強，中華隊在首日的勝率是百分百。

我國在本站有男雙五組人馬出賽，本屆男雙頭號種子的「麟洋配」，去年首度搭檔首場國際賽就在西班牙羽賽登頂，今年重返幸運地尋求衛冕，盼能自馬德里為爭取奧運積分八連站打出好的開始。

「麟洋配」首輪僅用30分鐘，以21：14、21：17輕取俄羅斯組合伊萬諾夫（Vladimir Ivanov）／索松諾夫（Ivan Sozonov），晉級16強。

其餘四組男雙盧敬堯/楊博涵以21：14、21：17闖過頭關，李哲輝/楊博軒是以22：20、21：19 退丹麥第八種子，廖敏峻/蘇敬恒以21：17、21：18擊敗法國組合，林家佑／楊明哲也以21：6、21：11直落二掃退丹麥，台將在首輪繳出全勝的亮眼成績單。

單打會內賽今天登場，白馭珀於下午5時首輪對上荷蘭艾貝爾根 (Soraya de Visch Eijbergen)，名列男單第四種子的「羽球王子」王子維，預計在下午6時20分對上法國柯維（Lucas Corvee）。

羽球 中華隊 羅斯
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

相關新聞

西班牙羽賽／麟洋配拚連霸 我國男雙5組首日全勝

BWF超級300系列西班牙羽賽在昨天點燃戰火，去年此地首度搭檔就奪冠的我國男雙李洋/王齊麟，今年尋求連霸，在首輪開紅盤，...

杜拜網賽／謝淑薇單打無緣16強 雙打尬前搭檔彭帥

以「幸運輸家」挺進杜拜女網單打會內賽的台灣「一姐」謝淑薇，昨天在首輪迎戰第八種子克羅埃西亞好手瑪蒂琪（Petra Mar...

勞倫斯體育獎╱梅西、漢米爾頓共享最佳男運動員

勞倫斯世界體育獎昨天公布今年度獲獎人，最受關注的最佳男運動員由足球巨星梅西與F1車手漢米爾頓共同拿下，創下該獎項史上首度兩人共同獲獎紀錄；最佳女運動員體操好手拜爾斯完成二連霸。

F1／越南首辦賽事砸重金 新冠肺炎當頭也不改期

在新冠肺炎持續延燒之際，同樣都是一級方程式（F1）賽車，在中國與越南卻有不同的命運。原本要在中國上海舉行的F1賽事因疫情而延期，但越南的賽事則將如期於4月登場。

同獲勞倫斯最佳男運動員獎 漢米爾頓嘆無緣與梅西合照

由勞倫斯世界運動學會主辦的勞倫斯世界體育獎在今天公布今年獲獎名單，其中在年度最佳男運動員部分由足球巨星梅西（Lionel...

東京奧運轉播權 愛爾達連三屆取得台灣區總代理

即將在7月24日開幕的東京奧運，台灣區轉播權在今天拍板定案，由MOD愛爾達電視取得全賽事總代理，這也是愛爾達電視連續四屆...

杜拜網賽／謝淑薇拚正賽首勝 前球后復出不敵蒙奎露扎

台灣網球「一姐」謝淑薇昨天在單打會外賽最終輪不敵美國女將布雷迪（Jennifer Brady），但最終仍藉「幸運輸家」之...

杜拜網賽／謝淑薇「幸運輸家」 遞補會內賽

女單世界排名第四十的台灣網球「一姊」謝淑薇，昨天雖在WTA杜拜女網賽單打會外最終輪以兩個二比六不敵世界排名第五十二的美國女將布雷迪，仍靠著「幸運輸家」成功遞補進會內賽，首輪將碰上大會第八種子克羅埃西亞好手瑪蒂琪。

新冠肺炎疫情延燒 東京馬大縮水

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，日本近日也陸續傳出死亡及確診病例，連帶影響到在三月一日舉辦的世界六大馬賽事之一的東京馬拉松，主辦單位宣布將取消一般跑者參賽，僅開放給精英跑者，加上輪椅組跑者，共僅有二三○人參賽。

日本想辦奧運就出事 戰爭、學運曾纏身…今又遇新冠肺炎

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延全球，日本的確診案例也不斷增加，使各國民眾不禁開始擔憂，今年的東京奧運是否會受到影響。對此，有網友就回顧日本過往與奧運有關的歷史，沒想到竟發現日本在歷史上有4次想要舉辦奧運，結果每次都遇上大事，讓網友大嘆：「日本真是歹命」。

杜拜網賽／雖不敵美國女將 謝淑薇幸運輸家成功遞補

台灣網球「一姊」謝淑薇今天在杜拜女網賽會外賽最終輪，雖抗敵69分鐘以兩個2：6不敵世界排名第52的美國女將布雷迪，沒能直...

妳把自己當成什麼了？擁有體育野性美女CEO卓君澤　

如果妳的人生因為外表而被定型，那就太可惜了，看了她的故事，或許會對自己人生會有不同思維！ 「舒適圈」意思就是熟悉了一個環境之後，任何事就照本宣科去做，即不犯錯也不會太辛苦，日子安安穩穩；只是久了

熱門新聞

棒球／「張老師」張昭雄辭世 82歲人生過得精采

NBA／保羅提新制收巨大迴響 庫班：20年來最棒明星賽

NBA／雷納德拒組湖人三巨頭 戴維斯：讓聯盟更有意思

NBA／出聲力挺戈貝爾 米契爾：批評者該閉上嘴

NBA／未進名人堂最終候選名單 波許失望透頂

NBA／當選球員工會副主席 厄文：是時候挺身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。