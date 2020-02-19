西班牙羽賽／麟洋配拚連霸 我國男雙5組首日全勝
BWF超級300系列西班牙羽賽在昨天點燃戰火，去年此地首度搭檔就奪冠的我國男雙李洋/王齊麟，今年尋求連霸，在首輪開紅盤，攜手我國另外四組男雙晉級16強，中華隊在首日的勝率是百分百。
我國在本站有男雙五組人馬出賽，本屆男雙頭號種子的「麟洋配」，去年首度搭檔首場國際賽就在西班牙羽賽登頂，今年重返幸運地尋求衛冕，盼能自馬德里為爭取奧運積分八連站打出好的開始。
「麟洋配」首輪僅用30分鐘，以21：14、21：17輕取俄羅斯組合伊萬諾夫（Vladimir Ivanov）／索松諾夫（Ivan Sozonov），晉級16強。
其餘四組男雙盧敬堯/楊博涵以21：14、21：17闖過頭關，李哲輝/楊博軒是以22：20、21：19 退丹麥第八種子，廖敏峻/蘇敬恒以21：17、21：18擊敗法國組合，林家佑／楊明哲也以21：6、21：11直落二掃退丹麥，台將在首輪繳出全勝的亮眼成績單。
單打會內賽今天登場，白馭珀於下午5時首輪對上荷蘭艾貝爾根 (Soraya de Visch Eijbergen)，名列男單第四種子的「羽球王子」王子維，預計在下午6時20分對上法國柯維（Lucas Corvee）。
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