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杜拜網賽／謝淑薇單打無緣16強 今雙打尬前搭檔彭帥

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

以「幸運輸家」挺進杜拜女網單打會內賽的台灣「一姐」謝淑薇，昨天在首輪迎戰第八種子克羅埃西亞好手瑪蒂琪（Petra Martic），鏖戰94分鐘後，謝淑薇以4：6、3：6落敗，無緣16強。

杜拜女網賽屬WTA頂級（Premier）賽事，總獎金264.3萬美元（約台幣8008萬元），世界排名40名的謝淑薇，先前會外賽最終輪敗給美國女將布雷迪（Jennifer Brady），不過以幸運輸家遞補進會內賽32強。

謝淑薇過去面對瑪蒂琪二勝一負，相隔五年再交手，瑪蒂琪世界排名已經高居15名，讓謝淑薇陷入苦戰，首盤第3、7局都被破發，謝淑薇在第6局回破，第10局逼出4個破發點，可惜久攻不下，4：6讓出。

次盤雙方形成互破大戰，謝淑薇從2：0領先遭對手倒趕5局聽牌，謝淑薇雖在第8局破發止血，無奈盤末失守，以3：6遭到直落二，無緣16強。

謝淑薇在單打賽程告一段落後，雙打賽與捷克好手史翠可娃（Barbora Strýcová）的「台捷組合」居頭號種子，首輪免戰，今在次輪交手前搭檔彭帥與韓馨蘊大陸組合，展開尋求衛冕之路。名列第二種子的詹詠然詹皓晴在次輪是對上美國拍檔卡胡琪（Desirae Krawczyk）／芮絲克（Alison Riske）。

謝淑薇 詹皓晴 詹詠然
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