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亞洲盃／馬來西亞傳將如期出賽 籃協預計20日售票

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

2021亞洲盃男籃資格賽第一階段賽事，在昨天傳出馬來西亞籃協通知中華籃協將不會來台參賽後，今天則是傳出該國籃協已與亞洲籃球總會達成替換球員大名單的協議，預計將會按照原定計畫參與21日在和平籃球館舉行與中華男籃之戰，而中華籃協也指出，該場賽事目前暫定於20日開放售票。

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大馬籃協近來三度向亞洲籃總表示希望能將與中華隊的客場比賽延期的要求，不過都遭到亞洲籃總打回票，這也讓他們在昨天行文給中華籃協表達將不會來台參賽的狀況。

不過在亞洲籃總祭出30萬瑞士法郎（約台幣925萬）罰款，且最嚴重可能停權的處分後，大馬籃協今天態度鬆動，決定改徵召願意來台參賽的球員，希望能夠如期參加21日的賽事，並且向亞洲籃總提出更換球員大名單的要求並獲准。

中華籃協秘書長李一中表示，雖然目前仍未收到亞洲籃總的正式通知，但也聽聞了大馬籃協將如期派隊參賽的消息，包括亞洲籃總也已通知賽事轉播單位ELEVEN SPORTS做好事前轉播準備工作，而比賽如確定照常舉行，目前中華籃協也計劃將於20日開放球迷購票。

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