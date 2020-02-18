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東京奧運轉播權 愛爾達連三屆取得台灣區總代理

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

即將在7月24日開幕的東京奧運，台灣區轉播權在今天拍板定案，由MOD愛爾達電視取得全賽事總代理，這也是愛爾達電視連續四屆轉播夏季奧運會、連續三屆取得全賽事總代理。

愛爾達在2008年開啟奧運轉播之路，並在過去三屆賽事為台灣觀眾提供轉播服務，而今年東京奧運由於臨近台灣，受到不少觀眾的期待，愛爾達也再一次獲得全賽事總代理。

愛爾達電視執行長陳怡君說：「愛爾達以深耕體育為己任，全國觀眾所關注的2020東京奧運，愛爾達自當不缺席，我們將提供最專業、完整的東京奧運轉播服務，滿足觀眾的全方位的收視體驗。另外，宅經濟當道，在家看電視將會成為休閒的優先選擇，預估將會帶動奧運收視率以及愛爾達廣告託播率的成長。」

而每一屆奧運轉播除了觀賞到精彩的賽事外，也可以體驗到科技帶來的視覺享受，包括北京奧運HD轉播、倫敦奧運3D轉播、里約奧運多頻道轉播，今年愛爾達電視攜手合作夥伴中華電信，因應5G世代的到來，將提供4K、VR轉播，並且結合AI分析輔助，附加視覺動畫，呈現即時比賽資訊，提升運動比賽的觀賞體驗。

今年東京奧運共有33種運動、339個競賽項目，其中包括暌違12年重返奧運賽場的棒球中華隊必須在四月份舉行的棒球六搶一資格賽勝出，才能取得奧運門票，而該賽事愛爾達電視也將提供轉播服務。

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