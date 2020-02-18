東京奧運轉播權 愛爾達連三屆取得台灣區總代理

即將在7月24日開幕的東京奧運，台灣區轉播權在今天拍板定案，由MOD愛爾達電視取得全賽事總代理，這也是愛爾達電視連續四屆轉播夏季奧運會、連續三屆取得全賽事總代理。

愛爾達在2008年開啟奧運轉播之路，並在過去三屆賽事為台灣觀眾提供轉播服務，而今年東京奧運由於臨近台灣，受到不少觀眾的期待，愛爾達也再一次獲得全賽事總代理。

愛爾達電視執行長陳怡君說：「愛爾達以深耕體育為己任，全國觀眾所關注的2020東京奧運，愛爾達自當不缺席，我們將提供最專業、完整的東京奧運轉播服務，滿足觀眾的全方位的收視體驗。另外，宅經濟當道，在家看電視將會成為休閒的優先選擇，預估將會帶動奧運收視率以及愛爾達廣告託播率的成長。」

而每一屆奧運轉播除了觀賞到精彩的賽事外，也可以體驗到科技帶來的視覺享受，包括北京奧運HD轉播、倫敦奧運3D轉播、里約奧運多頻道轉播，今年愛爾達電視攜手合作夥伴中華電信，因應5G世代的到來，將提供4K、VR轉播，並且結合AI分析輔助，附加視覺動畫，呈現即時比賽資訊，提升運動比賽的觀賞體驗。

今年東京奧運共有33種運動、339個競賽項目，其中包括暌違12年重返奧運賽場的棒球，中華隊必須在四月份舉行的棒球六搶一資格賽勝出，才能取得奧運門票，而該賽事愛爾達電視也將提供轉播服務。