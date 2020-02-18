杜拜網賽／謝淑薇拚正賽首勝 前球后復出不敵蒙奎露扎

台灣網球「一姐」謝淑薇昨天在單打會外賽最終輪不敵美國女將布雷迪（Jennifer Brady），但最終仍藉「幸運輸家」之姿，成功挺進會內賽，今晚8時將迎戰大會第八種子的克羅埃西亞好手瑪蒂琪（Petra Martic）力拚本季會內賽開胡。

杜拜女網賽今年自WTA超五賽（Premier 5）降為頂級（Premier）賽事，女子總獎金264.3萬美元（約台幣8008萬元），謝淑薇在本站依舊是雙線出擊，去年她在單打是殺進四強，但昨日在會外賽最終輪兩個2：6不敵世界第52名的布雷迪，但藉著幸運輸家收穫會內賽入場券。

目前世界排名40名的謝淑薇，今晚將迎戰世界15名好手瑪蒂琪。謝淑薇曾三度對戰瑪蒂琪，以2：1稍占上風，最近一次是2015年溫網會外賽，謝淑薇是以直落二收拾對手，今晚約8時要尋求本季會內賽首勝。

另在雙打部分，尋求衛冕的謝淑薇與捷克史翠可娃（Barbora Strýcová）居大會頭號種子，首輪免戰，次輪有可能遭遇到前搭檔彭帥與韓馨蘊大陸組合。第二種子的詹詠然／詹皓晴居下半部籤表，同樣以逸待勞，靜候次輪對手出爐。

至於睽違八年復出的36歲前比利時球后克莉絲特斯（Kim Clijsters），是持外卡出賽，首輪雖以2：6、6：7（6）敗給前西班牙球后、今年澳網亞軍蒙奎露扎（Kiki Bertens），仍贏得掌聲，這是她在2012年退役後首度重返職業賽場。

克莉絲特斯在賽後坦言，還未恢復到自己要求的水準，「但努力並沒有白費，我們是朝正確的方向邁進，這是非常重要的。」

能交手四座大賽冠軍得主，蒙奎露扎直呼特別，「很高興我有機會與她對決，我在賽前就知道這場不好打，她也不會讓對手太好過。」