日本想辦奧運就出事 戰爭、學運曾纏身…今又遇新冠肺炎

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延全球，日本的確診案例也不斷增加，使各國民眾不禁開始擔憂，今年的東京奧運是否會受到影響。對此，有網友就回顧日本過往與奧運有關的歷史，沒想到竟發現日本在歷史上有4次想要舉辦奧運，結果每次都遇上大事，讓網友大嘆：「日本真是歹命」。

這名網友在PTT上發文提及，日本有4次想舉辦奧運，第一次是想爭取1928年的主辦權，卻遇上1923年的關東大地震；第二次成功爭取到主辦1940年的東京奧運，卻因為日本侵華，被取消主辦權。隨後，1964年日本終於拿到奧運主辦權，雖然順利舉行，但碰上內閣總理大臣岸信介在安保換約後，引起的日本學運大暴動。2020東京奧運在即，日本卻又遇上新冠肺炎疫情。

日本從1912年斯德哥爾摩奧運後，就非常積極參與奧運，雖然1928年未能主辦奧運，但在1928年阿姆斯特丹奧運，日本拿下史上奧運首金與次金，仍寫下歷史。

根據《維基百科》資料顯示，日本在1936年原已擊敗芬蘭的赫爾辛基，取得1940年的奧運主辦權，卻因為中國奧委會代表在全體大會中抗議日本侵略中國，引發第二次世界大戰，日本被迫將主辦權拱手讓給芬蘭，最後1940年的奧運在赫爾辛基舉辦。戰後日本積極復興，於1955年再次嘗試申辦1960年的奧運，結果仍被義大利的羅馬打敗。

1964年，日本東京再度取得奧運主辦權，並且順利舉行。當時日本政府已成功熬過二戰帶來的創傷，申請到奧運主辦權後，順勢興建新幹線、地下鐵、高速公路等交通設施，帶動東京整體的建設，並成為亞洲第一個成功舉辦奧運的國家。然而就在1965年、1966年，慶應大學與早稻田大學等多所大學的學生，分別為了抗議學費調漲、校方的高壓管理、學校被政治力染指等事，發起了學運抗爭，也造成了日本在60年代的第二波學潮。

而即將舉行的2020東京奧運，由東京在2011年時以重振311東北大地震士氣為由打敗廣島，並在2013年成功取得2020奧運的主辦權，接下來是否能熬過新冠肺炎的疫情，有待觀察。