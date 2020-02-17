杜拜網賽／雖不敵美國女將 謝淑薇幸運輸家成功遞補

台灣網球「一姊」謝淑薇今天在杜拜女網賽會外賽最終輪，雖抗敵69分鐘以兩個2：6不敵世界排名第52的美國女將布雷迪，沒能直接搶下會內賽門票，但仍以「幸運輸家」遞補進會內賽。

去年謝淑薇在杜拜網賽單打挺進四強，最終才敗給捷克名將、兩度溫網冠軍克薇歐娃（Petra Kvitova）。今年她又在杜拜中止開季單打三連敗，且在會外賽連過兩關，只差一步就能再闖會內賽。

不過今天面對世界排名第52的布雷迪，謝淑薇沒能複製去年在辛辛那提直落二勝出的劇本，開賽第一個發球局就遭到破發，陷入0：3的落後頹勢，第6局謝淑薇發球局又被突破，讓對手取得5：1的「聽牌」優勢，儘管下一局成功回破，盤末發球局再度失守，以2：6讓出首盤。

次盤謝淑薇力圖振作，卻錯失率先破發的大好契機，反讓對手在第4、6兩局接連破發，再度陷入1：5的絕對落後，儘管謝淑薇在下一局躲過兩個賽末點、成功破回一局，仍擋不住布雷迪猛攻，以直落二吞敗，但仍以「幸運輸家」成功遞補，再闖會內賽32強。

除了女單外，謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃的雙打組合位列大會頭號種子，首輪輪空，次輪將碰上大陸彭帥／韓馨蘊與捷克佛拉可娃（Renata Voracova）／瑞典女將李斯特（Cornelia Lister）間的勝方。