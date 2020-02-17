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藤球／台日藤協締結姊妹會 國際交流寫新頁

聯合報 / 記者毛琬婷／台北即時報導
中華藤球協會理事長蔡鴻鵬（右）與日本藤球協會會長竹下俊一簽訂合作備忘錄。記者毛琬婷／攝影
中華藤球協會理事長蔡鴻鵬（右）與日本藤球協會會長竹下俊一簽訂合作備忘錄。記者毛琬婷／攝影

台日體育交流今天再添一筆，中華藤球協會今天下午與日本藤球協會簽署合作備忘錄，雙方正式締結姊妹會，寫下藤球發展新頁，也是促進台灣藤球在國際交流的重要一步。

今天下午由中華藤球協會理事長蔡鴻鵬與日本藤球協會會長竹下俊一共同簽下合作備忘錄，蔡鴻鵬表示，台灣藤球發展11年，去年舉辦國際邀請賽受到好評，今天與日本簽署合作備忘錄，希望能藉此強化雙方合作，也讓雙方球員有更多訓練及比賽交流。

竹下俊一則表示，非常開心能與中華藤球協會締結姊妹會，日本藤協也十分願意分享自身經驗給台灣，提供台灣在藤球發展的支持，並希望藉此合作帶起雙方藤球運動發展，為藤球運動一起努力。

日本藤球自1989年開始發展，至今已有31年的時間，日本也是在發展了十幾年後才在國際賽有好成績，竹下俊一說：「第一次日本在國際賽有好成績是2002年的亞運銅牌，目前國內藤球運動以大學生參與為主，而大約九成選手過去都有足球底子，對藤球發展來說是一大利多。」

中華藤球協會理事長蔡鴻鵬（右）與日本藤球協會會長竹下俊一簽訂合作備忘錄。記者毛琬婷／攝影
中華藤球協會理事長蔡鴻鵬（右）與日本藤球協會會長竹下俊一簽訂合作備忘錄。記者毛琬婷／攝影

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