足球／爭議詞彙入字典 英超球隊籲不容歧視

牛津字典新年度收錄新詞彙卻引發球隊不滿？英超球隊托特納姆熱刺的球迷常使用的「Yid」被正式列入字典裡，但該詞彙過去曾用以攻擊猶太社群引起對立，因此球團急忙發出聲明表示，「不支持任何具歧視性的字詞。」檢視近幾年來，許多聯盟的球隊也紛紛掀起一波「轉型正義」。

球迷祝賀詞惹議

根據《CNN》報導，《英國牛津詞典》日前收錄熱刺球迷常因歡慶大喊的「Yid」，但因其曾具爭議用法，使熱刺球團立刻表達反對的立場。

「Yid」過去常被英國人用來攻擊或嘲笑猶太人，曾一度引起族群對立。然而時過境遷，「Yid」、「Yiddo」或「Yid Army」等詞在現今則泛指熱刺球迷，或被球迷用來當作引介自己身份的詞彙。《猶太紀事》編輯波拉德在推特上針對此事回應：「這詞並不具爭議性，許多猶太人像我一樣支持熱刺也都會這樣用。」

目前「Yid」的定義被解釋為「熱刺球迷的身份認同或指該隊球員」，也讓擁有大量猶太球迷的熱刺球團急於切割，指出這個字眼在歷史上具種族主義色彩，認為該連結有損球隊形象。球團也急發聲明表示：「我們完全不建議使用這個Y開頭的字眼，球團也未曾有過歧視猶太人的意圖。」

球團影響力深遠

據《衛報》報導，對於引發爭議一事，《英國牛津詞典》回應表示，「我們只是忠實紀錄並反映人們使用字詞的用法，並沒有做出太多的敏感聯想。」

至於其他具爭議的球隊事件還包括，NBA洛杉磯快艇隊前老闆史特林曾因歧視黑人言論遭到NBA終身禁賽，且被迫售出球隊，還有MLB克里夫蘭印地安人隊的舊隊徽因涉歧視美國原住民的象徵意味，而遭到球團捨棄等。

【更多精采內容，詳見 】