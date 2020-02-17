亞洲盃男籃／大馬表態不來台 籃協僅公布對日售票資訊

2021年亞洲盃男籃資格賽分組賽第一階段，中華隊兩場主場賽事將在本周五起進行，今天中華籃球協會公布售票資訊，但僅公布了24日對戰日本隊的比賽，中華籃協秘書長李一中說：「目前接收到的訊息是馬來西亞不會來台參賽，但一切都要等亞洲籃球總會公告，目前所有程序一切照常。」

中華隊在21日主場面對馬來西亞隊，24日繼續在和平籃球館迎戰日本隊，今天籃協公布售票資訊，24日對戰日本隊的比賽將於明（18）日中午12點起在年代售票系統及各大超商售票通路開始預售，至於有關2月21日中華隊與馬來西亞隊賽事訊息，籃協將另行宣布。

李一中表示，目前接收到的訊息是馬來西亞在今天又向亞洲籃球總會發文不來台灣，但亞洲籃總尚未作出回覆，一切還是按照規定程序走，明天下午亞洲籃總技術顧問將來台場勘，賽前一天的兩隊官方練球時間也預計照常進行。

「馬來西亞若是真的不來，照規定除了比賽將會被判定為0：20輸球外，後面的比賽馬來西亞恐也都無法參加，還會遭亞洲籃總罰款30萬瑞士法郎。」至於24日對日本隊的比賽，李一中表示，日本已明確回覆確定會來台參賽，預計22日抵達台灣。