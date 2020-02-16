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LPGA／澳洲公開賽 朴仁妃奪生涯第20冠

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
南韓好手朴仁妃前三輪狀況絕佳，都以紅字繳卡，三輪分別揮出67、69、68桿。圖／法新社

總獎金130萬美元的LPGA澳洲公開賽今天進行最終輪，南韓好手朴仁妃雖然揮出74（+1），仍以四輪總桿數278（-14）桿、3桿之差封后，收下LPGA生涯第20冠。

朴仁妃前三輪狀況絕佳，都以紅字繳卡，三輪分別揮出67、69、68桿，帶著3桿領先優勢進入最終輪，今天雖遇亂流，一下場就吞下柏忌，仍奮力抓下3隻小鳥，最終以3桿之差奪冠，抱回19萬5000美元的冠軍獎金。

手握七座大賽冠軍的朴仁妃，四年前在里約奧運勇奪金牌，寫下「金滿貫」的壯舉，她也希望今年可以前進東京，完成奧運連霸，不過在此之前，她先在澳洲終結終結近兩年的「冠軍荒」。

「今天是相當艱難的一天，與其他三天非常不同。」朴仁妃表示，距離上次來到澳洲比賽已有八年之久，「因此我真的很開心回到這裡，在澳洲球迷面前展現球技，捧起獎盃更是特別。」

台灣選手部分，業餘小將安禾佑四輪總桿數289（-3）桿並列第34名最佳，徐薇淩與錢珮芸都是292桿、並列第55名。

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