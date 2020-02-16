杜拜網賽／拍落21歲俄女將 謝淑薇會外賽二連勝

昨天在杜拜女網單打會外賽首輪打下本季單打首勝後，台灣網球「一姊」謝淑薇今天延續氣勢，在會外賽次輪耗時91分鐘，以7：6（7：1）、6：2拍落世界115名的俄羅斯選手薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），只差一勝就能搶下會內賽門票。

謝淑薇去年在杜拜網賽挺進四強，最終敗給捷克名將、兩度溫網冠軍克薇歐娃（Petra Kvitova），今年謝淑薇開季三站、包含澳洲網球公開賽，單打都是「一輪遊」。

不過再度重返杜拜，謝淑薇成功中止開季單打三連敗窘境，今天首度面對排名百名外、年僅21歲的俄國女將薩姆索諾娃，首盤發球局雖先遭到破發，不過她立刻回穩在下一局成功回破，並在「搶七」決勝局一下場就連拿5分，最終以7：1先下一城。

挾著這股氣勢，次盤謝淑薇在第3局率先發動攻勢，第7局再度破發，也取得5：2的「聽牌」優勢，盤末發球局謝淑薇不給對手任何機會，連拿4分成功「關門」，在三連敗後收下二連勝，距離會內門票也只差一步。