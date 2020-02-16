快訊

白牌司機確診新冠肺炎亡 陳時中曝追查113人幕後關鍵

日本愛知縣60多歲男確診新冠肺炎 為名古屋病例友人

杜拜網賽／拍落21歲俄女將 謝淑薇會外賽二連勝

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

昨天在杜拜女網單打會外賽首輪打下本季單打首勝後，台灣網球「一姊」謝淑薇今天延續氣勢，在會外賽次輪耗時91分鐘，以7：6（7：1）、6：2拍落世界115名的俄羅斯選手薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），只差一勝就能搶下會內賽門票。

謝淑薇去年在杜拜網賽挺進四強，最終敗給捷克名將、兩度溫網冠軍克薇歐娃（Petra Kvitova），今年謝淑薇開季三站、包含澳洲網球公開賽，單打都是「一輪遊」。

不過再度重返杜拜，謝淑薇成功中止開季單打三連敗窘境，今天首度面對排名百名外、年僅21歲的俄國女將薩姆索諾娃，首盤發球局雖先遭到破發，不過她立刻回穩在下一局成功回破，並在「搶七」決勝局一下場就連拿5分，最終以7：1先下一城。

挾著這股氣勢，次盤謝淑薇在第3局率先發動攻勢，第7局再度破發，也取得5：2的「聽牌」優勢，盤末發球局謝淑薇不給對手任何機會，連拿4分成功「關門」，在三連敗後收下二連勝，距離會內門票也只差一步。

謝淑薇 羅斯 Petra Kvitova
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

杜拜網賽／謝淑薇單打開紅盤 會外賽開胡

網球／謝淑薇前搭檔用禁藥 遭禁賽22個月

澳網／謝淑薇女雙屈居亞軍 仍將重返世界第一

澳網／謝淑薇爭女雙冠軍 球王納達爾提前打包

相關新聞

杜拜網賽／謝淑薇單打開紅盤 會外賽開胡

杜拜女網單打會外賽昨日登場。我國網球「一姐」謝淑薇昨日會外賽首輪以兩個6：2，65分鐘解決法國帕吉特（Chloe Paq...

田徑／6公尺18 瑞典小將再破撐竿跳世界紀錄

上周才在世界田徑室內巡迴賽波蘭托倫站，跳出6公尺17的成績打破全國紀錄的瑞典20歲撐竿跳好手杜普蘭蒂斯（Armand D...

杜拜網賽／拍落21歲俄女將 謝淑薇會外賽二連勝

昨天在杜拜女網單打會外賽首輪打下本季單打首勝後，台灣網球「一姊」謝淑薇今天延續氣勢，在會外賽次輪耗時91分鐘，以7：6（...

紐約網賽／莊吉生止步4強仍寫新猷 進帳獎金113萬

總獎金80.4萬美元（約台幣2434萬元）的紐約網賽，我國「一哥」莊吉生今日在單打四強賽出擊，面對世界98名的義大利好手...

東奧將取消？日演練傳聖火闢謠

日本新冠肺炎疫情近幾日迅速升高，各界對於七月的東京奧運是否可如期舉行產生疑慮。世界衛生組織（ＷＨＯ）十四日表示，並未建議...

紐約網賽／ 莊吉生扳倒衛冕者 ATP首闖四強

我國網球「一哥」莊吉生，昨天在紐約男網賽締造個人ＡＴＰ巡迴賽新頁。他單打八強五比七、六比四、六比四，逆轉勝世界四十名、大會第三種子地主好手奧普卡，生涯首闖四強。

全中運／4月如期登場 屏東拚獎牌 三級五區留才

受新冠肺炎疫情蔓延影響，國內部分大型體育賽事紛紛喊停或調整，4月在屏東登場的全國中等學校運動會照常籌辦，屏東縣身為東道主，在2016年建立「三級五區」人才培育制度，透過在地優秀選手轉任專任教練，已有近百名專任教練投入基層培育運動人才，提升整體體育環境和實力，要在今年全中運讓外縣市刮目相看。

東京奧運還辦不辦？WHO：由主辦國決定

新冠肺炎疫情蔓延之際，世界衛生組織（WHO）14日表示，世衛並未建議是否取消今年東京奧運。

紐約網賽／莊吉生拍退上屆冠軍 生涯首闖ATP4強

我國網球一哥莊吉生在紐約男網賽寫下ATP生涯新猷。他於15日的單打八強賽以5：7、6：4、6：4逆轉勝上屆冠軍的世界40...

足球／浮報贊助、隱瞞薪資 曼城遭罰9.8億禁賽兩年

歐洲足球總會在今天宣布，英超強權曼城因嚴重違反歐洲足球財務競賽公平規定，不僅將面臨3000萬歐元（約台幣9.8億）罰款，...

羽球亞團賽／無緣改寫隊史紀錄 男、女團皆止步8強

雙雙以分組第一晉級亞洲羽球團體八強賽的中華男、女隊，昨天分別以一比三輸給日本及馬來西亞隊，止步八強無緣改寫隊史最佳成績。

疫情波及 台東鐵人三項賽延至9月

新冠肺炎疫情延燒，不只全台大學及中小學延後開學，連民間舉辦的大型運動賽事，也受到波及，預定3月中旬在台東舉辦的2020 IRONMAN 70.3 國際鐵人三項賽事，因考量參賽者眾多，為避免群聚傳染，加上外籍選手轉機困難，主辦單位已決定賽事延後到今年9月舉行。

熱門新聞

NBA／自認灌籃大賽該到手2冠 葛登表示之後不再參加

NBA／瓊斯邀葛登再戰灌籃大賽 韋德澄清評審給分爭議

NBA／熱火瓊斯奪灌籃大賽冠軍 哈沃德超人致敬布萊恩

NBA／葛登惜敗瓊斯無緣冠軍 評審曝給分有人「跑票」

NBA／葛登遺憾灌籃大賽再當老二 詹皇直呼該有雙冠軍

NBA／最後1球分勝負 希爾德氣走布克三分球大賽奪冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。