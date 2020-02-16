紐約網賽／莊吉生止步4強仍寫新猷 進帳獎金113萬

新冠肺炎疫情延燒，不只全台大學及中小學延後開學，連民間舉辦的大型運動賽事，也受到波及，預定3月中旬在台東舉辦的2020 IRONMAN 70.3 國際鐵人三項賽事，因考量參賽者眾多，為避免群聚傳染，加上外籍選手轉機困難，主辦單位已決定賽事延後到今年9月舉行。

2020-02-14 22:51