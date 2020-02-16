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紐約網賽／莊吉生止步4強仍寫新猷 進帳獎金113萬
總獎金80.4萬美元（約台幣2434萬元）的紐約網賽，我國「一哥」莊吉生今日在單打四強賽出擊，面對世界98名的義大利好手塞皮（Andreas Seppi），最終3：6、2：6結束黑馬之旅，但四強仍是生涯ATP巡迴賽最佳成績。
紐約網賽為ATP巡迴賽250等級，莊吉生先在會內賽首輪力退兩屆大賽亞軍安德森（Kevin Anderson），隨後再連剋兩名種子好手，世界59名英國諾里（Cameron Norrie）以及上屆冠軍世界40名地主奧普卡（Reilly Opelka），生涯首闖四強。
今日面對35歲老將、前世界第50名塞皮，莊吉生沒能把握開賽發球局，落入1：4，莊吉生第6局反將一軍，但盤末又遭塞皮突破，3：6讓出首盤。莊吉生次盤開賽發球局保得辛苦，第4、6局再度遭到塞皮破發，終場3：6、2：6不敵塞皮。
莊吉生紐約5連勝中止，不過四強仍是ATP生涯最佳，將添90分積分，且一口氣進帳獎金3萬7590美元（約台幣113.7萬元）。
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