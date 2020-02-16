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杜拜網賽／謝淑薇單打開紅盤 會外賽開胡
杜拜女網單打會外賽昨日登場。我國網球「一姐」謝淑薇昨日會外賽首輪以兩個6：2，65分鐘解決法國帕吉特（Chloe Paquet），中止開季單打連敗，晉級會外賽次輪。
謝淑薇去年在杜拜網賽挺進最終四強，才敗給捷克名將、兩度溫網冠軍克薇歐娃（Petra Kvitova），今年重返杜拜，總算終結開季單打三連敗。
世界排名34的謝淑薇，會外賽名列第六種子，昨日面對帕吉特開賽就連兩度破發，強勢取得4：0領先，僅在第6局遭對手破發，但謝淑薇臨危不亂，第7局旋即回破帕吉特，連下兩局6：2率先聽牌。次盤謝淑薇1：2後連續破發對手，連下5局帶走勝利。
謝淑薇會外賽次輪將碰上世界115名的俄羅斯選手薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），謝淑薇得再贏兩場才能搶下會內賽門票。
杜拜女網今年另一大亮點，則是36歲前比利時球后克莉絲特斯（Kim Clijsters）的復出秀，持外卡出賽的她，將在首輪迎戰第六種子荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens），克莉絲特斯生涯拿下四座大滿貫賽金盃，這是她繼2012年退役後重出江湖首戰。
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