田徑／6公尺18 瑞典小將再破撐竿跳世界紀錄

上周才在世界田徑室內巡迴賽波蘭托倫站，跳出6公尺17的成績打破全國紀錄的瑞典20歲撐竿跳好手杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis），今天轉戰英格蘭格拉斯哥又締造新猷，他又跳出6公尺18，再度改寫世界紀錄。

近況絕佳的杜普蘭蒂斯其實在開季第二戰就成功打破世界紀錄，相隔一周他再度改寫自己的成績。

今天杜普蘭蒂斯在世界田徑室內巡迴賽英格蘭格拉斯哥站第一次試跳5公尺50，第二次5公尺75也成功跳過，美國鳥人肯德里克斯（Sam Kendricks）則是挑戰5公尺80沒能成功，也讓他在沒有任何競爭者的情況下，往6公尺高度挑戰。

杜普蘭蒂斯6公尺順利過關，接著就挑戰破自己紀錄的6公尺18，也抱回破紀錄獎金3萬美元，「這真是一場很棒的比賽，觀眾們的熱情能量讓我感到非常的亢奮。」