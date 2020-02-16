聽新聞
test
0:00 / 0:00
田徑／6公尺18 瑞典小將再破撐竿跳世界紀錄
上周才在世界田徑室內巡迴賽波蘭托倫站，跳出6公尺17的成績打破全國紀錄的瑞典20歲撐竿跳好手杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis），今天轉戰英格蘭格拉斯哥又締造新猷，他又跳出6公尺18，再度改寫世界紀錄。
近況絕佳的杜普蘭蒂斯其實在開季第二戰就成功打破世界紀錄，相隔一周他再度改寫自己的成績。
今天杜普蘭蒂斯在世界田徑室內巡迴賽英格蘭格拉斯哥站第一次試跳5公尺50，第二次5公尺75也成功跳過，美國鳥人肯德里克斯（Sam Kendricks）則是挑戰5公尺80沒能成功，也讓他在沒有任何競爭者的情況下，往6公尺高度挑戰。
杜普蘭蒂斯6公尺順利過關，接著就挑戰破自己紀錄的6公尺18，也抱回破紀錄獎金3萬美元，「這真是一場很棒的比賽，觀眾們的熱情能量讓我感到非常的亢奮。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言