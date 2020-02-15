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紐約網賽／莊吉生拍退上屆冠軍 生涯首闖ATP4強

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
莊吉生生涯首闖ATP賽事四強。。 聯合報系資料照

我國網球一哥莊吉生在紐約男網賽寫下ATP生涯新猷。他於15日的單打八強賽以5：7、6：4、6：4逆轉勝上屆冠軍的世界40名地主好手奧普卡（Reilly Opelka），生涯首闖ATP賽事四強。

紐約網賽為ATP巡迴賽250等級賽事，莊吉生去年在此地打進八強，今年回到「幸運地」，成績更上一層樓。他在內賽首輪拍退南非重砲的兩屆大賽亞軍安德森（Kevin Anderson），次輪再力克大會第七種子、世界59名英國諾里（Cameron Norrie），晉級八強追平上屆成績。

莊吉生在15日迎戰尋求連霸的奧普卡，去年他在此地拿下生涯首座也是唯一的ATP巡迴賽冠軍，本屆居第三種子，莊吉生首盤盤末遭破發，5：7讓出。

次盤莊吉生重振旗鼓，在第7局率成功破發奧普卡，以6：4扳平戰局。決勝盤莊吉生在首局就破發取得2：0，且在之後的兩盤完全保發，沒讓奧普卡有任何機會，終場以5：7、6：4、6：4逆轉勝勇闖四強，在紐約網賽連同會外賽已拿下五連勝。

莊吉生在四強賽將迎戰世界98名的義大利好手塞皮（Andreas Seppi），爭奪生涯首張決賽門票。適逢美國時間2月14日情人節，莊吉生在賽後也特別感謝到場觀戰的球迷，「「謝謝大家今天來看我比賽，我知道情人節來看球不一定是一件浪漫的事情，我愛你們。」

莊吉生
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