足球／浮報贊助、隱瞞薪資 曼城遭罰9.8億禁賽兩年

歐洲足球總會在今天宣布，英超強權曼城因嚴重違反歐洲足球財務競賽公平規定，不僅將面臨3000萬歐元（約台幣9.8億元）罰款，還將遭到禁止參加接下來兩年的歐洲聯賽賽事，包括歐洲冠軍聯賽。

在去年完成英超聯賽衛冕的曼城，今天遭到歐洲足球總會宣布懲處，最主要原因是曼城誇大了贊助商收益，以達到在向歐洲足球總會遞交的2012年至2016年財務報告收支平衡目的，來隱瞞實際支付給球員的薪資，加上在接受調查期間並未與相關部門好好合作，因此決定對他們處以競賽和罰款處分。

在得知歐洲足球總會的決定後，曼城方面透露對於這樣的裁決感到相當失望但並不訝異，不過他們也打算透過體育仲裁法院提起上訴，一名消息人士就透露，曼城深信歐洲足球總會在這次的裁決過程中存在瑕疵，因此，一旦向獨立機構提起上訴，將很有機會讓裁決翻盤，而目前曼城也依照原定計劃繼續進行各項活動。

財務競賽公平規定主要目的是要求球隊在收支上能夠達到平衡，不過曼城在2012年到2016年期間不僅透過浮報贊助收入，以及透過第三方支付的方式，來規避實際上的高支出（包含球員轉會費與薪資）行為，已嚴重違反了相關規定。