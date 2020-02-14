羽球亞團賽／無緣寫隊史新猷 中華男女團皆止步八強

雙雙以分組第一晉級的中華男、女隊，今天在亞洲羽球團體錦標賽八強賽分別以1：3敗給日本及馬來西亞隊，止步八強，無緣改寫隊史最佳成績。

此次亞團賽攸關湯姆斯盃男子羽球團體賽和優霸盃女子羽球團體賽的參賽資格，前四強球隊取得參賽資格，過去中華男、女團在亞團賽隊史最佳成績為八強。

中華女團在上午迎戰馬來西亞，第一點單打由白馭珀打頭陣，面對世界排名第31的謝抒芽，雙方鏖戰3局，「小小白」浪費決勝局多數取得領先優勢，在最後一刻遭逆轉，以14：21、21：17、20：22吞敗。

儘管接續登場的雙打許雅晴與胡綾芳以兩個21：14成功扳回一城，但第三點的江穎麗及第四點程琪雅與劉巧芸都沒能闖關成功，中華女團以1：3不敵馬來西亞，止步八強。

接續登場的中華男團同樣由「一哥」周天成打頭陣，面對日本好手常山幹太，以12：21、17：21吞下敗仗，儘管接下來的「麟洋配」王齊麟／李洋成功以11：21、21：17、21：19勝出，但接續登場的王子維及雙打廖敏竣／蘇敬恒都先盛後衰，中華男團同樣以1：3吞敗，無緣四強。