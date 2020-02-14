WHO建議國際奧會 不需取消東京奧運或改地點
國際奧林匹克委員會（IOC）轄下協調委員會（Coordination Commission）主席柯茲今天說，世界衛生組織已建議國際奧會，不需因2019年冠狀病毒疾病而取消東京奧運或改主辦地點。
柯茲（John Coates）告訴記者：「我們從世界衛生組織（WHO）得到的外部建議是，不需要取消奧運或移到其他地點舉辦的應變計畫。」
本屆夏季奧運將於7月24日在東京舉行。
2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，甚至也出現有關東京奧運的謠言，東京奧運籌備委員會主席森喜朗昨天表示，絕無研議中止或延後舉辦東奧。
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