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LPGA／澳洲公開賽次輪 安禾佑台將最佳並列第21

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
安禾佑。 圖／中華高球協會提供(資料照)

總獎金130萬美元的LPGA澳洲公開賽今天進行第二輪，台灣業餘高球小將安禾佑今天再揮出72（-1）桿，兩輪總桿數141（-5）桿並列第21名，是目前成績最佳的台將。

此次比賽為我國教練團以及澳洲教練團共同集訓，台灣也派出國家培訓隊女子選手安禾佑、陳伶潔、劉芃姍以及邱譓芠參加，增加大賽經驗汲取與技術磨練。

首輪安禾佑不畏懼高手環伺，揮出69（-4）桿的成績，今天她雖表現較為起伏，仍賣力抓下4隻小鳥，但也吞下3柏忌，前兩輪打完141桿是表現最好的台灣球員。

除了安禾佑外，錢珮芸連兩日繳出71（-2）桿，與徐薇淩同以總桿數142（-4）桿並列第24，三人也都順利晉級；蔡佩穎程思嘉及國家培訓隊陳伶潔、邱譓芠和劉芃姍小將前兩輪表現不如預期，慘遭淘汰。

而南韓好手朴仁妃今天表現亮眼，抓下4隻小鳥、沒有任何失誤的完美表現，追上領先的英格蘭女將夏朵芙，以總桿數136（-10）桿並列第一。

程思嘉 蔡佩穎 徐薇淩
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