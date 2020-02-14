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田徑／港都盃賽照常舉行 4千選手參賽防疫規格拉高

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市體育會決定「2020年港都盃全國田徑錦標賽」照常舉行。圖／高雄市政府運動發展局提供

新冠肺炎疫情影響諸多活動、賽事，高雄市體育會田徑委員會今天宣布，2月26日至3月1日在高雄國家體育場舉辦的「2020年港都盃全國田徑錦標賽」，仍照常進行，預估有超過4千名選手參加。主辦單位已婉拒國外選手參賽，防疫也拉高規格。

因應國內新冠肺炎疫情現況，尚未完全取得全面控制，對於近期相關體育活動，高雄市運動發展局除隨時注意疫情發展外，也請活動辦理單位審慎評估活動性質與規模，進行活動辦理的決策。運發局尊重舉辦單位的專業評估與決定，若主辦單位如期辦理，也請規畫具體防疫措施，以保障參賽隊職員的健康無虞。

2020年港都盃全國田徑錦標賽，是國內田徑界指標性的大型賽事。高市體育會田徑委員會總幹事沈煥瑤表示，經審慎評估，考量田徑賽事屬戶外性質，選手都在開放性競賽場地進行賽事；且港都盃全國田徑錦標賽攸關選手升學、國家選手選拔以及全國中等學校運動會參賽依據，綜合考量後決定如期辦理。

沈煥瑤表示，台北青年盃、新北青年盃也都照常舉行，「港都盃」攸關選手權益，是選手參加全中運的資格賽，也算是同樣在國家體育場舉辦的全大運會前賽，並是亞青盃選拔賽的依據，在決定如期舉辦後，接下來就是做好管控。

高雄市體育會決定「2020年港都盃全國田徑錦標賽」照常舉行。圖／高雄市政府運動發展局提供

高雄市體育會田徑委員會就防疫考量，婉拒國外選手參賽，並辦理相關退費手續。沈煥瑤說，日本、韓國、香港、澳門和大陸的選手都已通知，只有一名英國籍的選手，因為是在台北工作，半年內沒有出國，所以可以參加。

主辦單位將在賽事場館出入口，安排工作人員測量入場人員體溫，設置酒精以供消毒，如檢測出發燒者，將謝絕進場。選手檢錄區也將設置體溫檢測站，如有發燒者將安排強制送醫。相關裁判人員及工作人員皆配戴口罩。競賽場內廁所，每日將定時安排人員消毒與清潔。積極宣導選手與教練作好自主性健康管理，如有身體不適者均建議退賽返家或協助就醫。

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