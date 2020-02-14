田徑／港都盃如期舉行 但不對外開放觀賽
2020年港都盃全國田徑錦標賽經過主辦單位高雄市體育會評估後，考量田徑賽事屬於戶外性質，選守軍在開放性競賽場地進行比賽，且賽事攸關選手升學、國手選拔的情況下，決定將如期舉行。
受到新冠肺炎疫情蔓延影響，不少賽事紛紛取消、延期，不過攸關到學生升學的賽事，如HBL、UBA等比賽則是改採「閉門」進行，就是要避免群聚感染。
高雄市體育會表示，港都盃是國內田徑界指標性的大型賽事，在評估後考量田徑賽事屬戶外性質，選手均在開放性競賽場地進行賽事，且港都盃攸關選手升學、國家選手選拔以及全中運參賽依據，綜合以上考量後決定如期辦理。
此外主辦單位也公布具體防疫措施，主辦單位就防疫考量，婉拒國外選手參賽，並辦理相關退費手續，場館出入口也將安排工作人員測量入場人員體溫，並提供酒精消毒，進場人員也都必須要配戴口罩，同時賽事不開放觀眾進場觀賽。
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