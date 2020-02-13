羽球／亞團賽雙雙抗星 男女皆闖8強
中華男、女羽球隊昨天在亞洲羽球團體賽雙雙碰新加坡隊，女團在五點大戰辛苦勝出、搶下分組龍頭，男團首點「一哥」周天成雖意外落馬，但接續三點都打下勝利，同樣以分組第一晉級八強。
亞洲羽球團體賽攸關五月湯優盃決賽門票，今年受到新冠（武漢）肺炎疫情影響，中國大陸、香港隊遭禁止入境，印度女團則是退賽，男團僅剩十隊參賽，女團更是剩下九隊，中華女團重新抽籤後和新加坡同組，也形同提前晉級。
昨天扛首點的白馭珀提到，雖已確定提前晉級，但為搶分組第一，還是有些壓力，所幸昨天第二點江穎麗和第四點單打洪毅婷雖吞敗，但白馭珀三局擊敗新加坡世界排名廿五的楊佳敏，兩組雙打許雅晴／胡綾芳和郭浴雯／林琬清都守住勝果，驚險以點數三比二成為分組龍頭。
白馭珀直言，今年少了強敵大陸，又是分組第一晉級，接續目標當然是前進四強；兩年一屆的亞洲羽球團體賽從二○一六年開始舉行，中華男、女羽球隊最佳成績都是止步八強，今年有機會首度登上頒獎台。
中華男羽昨天由世界排名第二的周天成打頭陣，他雖意外直落二敗給世界排名卅七的駱建佑，但第二點雙打蘇敬恒／廖敏竣、第三點「羽球王子」王子維和第四點盧敬堯／李洋都是連拿兩局出線，順利搶下分組龍頭。
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