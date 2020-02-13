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羽球亞團賽／周天成意外落馬 中華隊照退新加坡

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
王子維。 歐新社(資料照)

兩年一屆的亞洲羽球團體賽今年落腳菲律賓馬尼拉，中華男、女羽球隊今天小組預賽最終戰雙雙擊敗新加坡隊，都以分組龍頭晉級8強淘汰賽，有機會締造隊史最佳戰績。

中華男、女羽球隊在亞洲羽球團體賽最好成績都是8強，今年賽事受新冠（武漢）肺炎疫情影響，中國大陸、香港隊遭禁止入境，印度女團也因擔心疫情退賽，男團僅剩10隊參賽，女團更剩9隊，中華女羽經重新抽籤後只和新加坡同組，且分組取前2晉級，等於提前拿到8強門票。

中華男羽則是和菲律賓及新加坡同組，首戰碰菲律賓橫掃5點，今天碰新加坡由世界排名第2的「一哥」周天成打頭陣，他雖意外以16：21、17：21敗給世界排名37的駱建佑，但第二點雙打蘇敬恒／廖敏竣以21：18、21：15拍下對手、扳平局數。

第3點單打，中華隊「羽球王子」王子維只花37分鐘就以21：15、21：11拍下排名300外的對手，臨時成軍的第4點雙打盧敬堯／李洋更只花21分鐘就以21：9、21：7勝出，不用等到第5點「阿門」薛軒億上場就拿下勝利。

早上10點就開戰的中華女羽隊則是戰到第5點才驚險擊敗新加坡，以分組第一晉級8強。

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