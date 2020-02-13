後山美景盡收眼底 花東兩賽事五月起開跑

長濱雙浪金剛馬拉松以及秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項活動，將分別於5月3日及6月14日舉辦，今天下午在台北市政府前集會廣場召開記者會，曾揹著三太子跑步環島的「法國女婿」吉雷米，以長濱金剛米現場「蹦米香」方式熱情邀請民眾踴躍報名參加。

長濱雙浪金剛馬拉松以及秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項為東海岸夏季最熱血的活動，秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項更列為台灣觀光新年曆全國級活動之一。

泛舟起點瑞穗鄉在2019小鎮漫遊年以知名的泛舟活動、溫泉及紅茶、文旦、鮮奶等豐富精采的活動及農特產入選為經典小鎮，長濱鄉亦因雙浪金剛馬拉松的辦理吸引了外界的注意，讓大家了解長濱環境及人情的美好，並在今年2.0版的小鎮旅遊獲選為2020山城小鎮。

長濱雙浪金剛馬拉松活動，除了可奔馳在長濱稻浪及太平洋海浪中，享受花東的山海美景，更讓跑者津津樂道、念念不忘的就是參加比賽前一晚的「來長濱吃辦桌」。

長濱鄉公所今年仍續將邀集全鄉的餐飲業者，用在地的特色美食及農特產品，以山海宴方式邀請所有跑者前來品嘗享用，以備第二天活力滿滿出發挑戰馬拉松。

金剛馬將於5月3日清晨4點50分於台東縣長濱鄉長濱國小盛大開跑，起點從長濱國小出發，不論全馬組、半馬組還是樂活組，於3.2公里一過彎，就踏上金剛大道，稻浪與遼闊大平洋立刻映入眼簾，接著沿台11線行進，途經八仙洞、長虹橋、忠勇部落、靜浦部落等東海岸特色景點。