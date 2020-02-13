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足球／主帥人選出爐 王家中執掌中華男足兵符

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
王家中接任中華男足總教練。圖／中華足球協會提供

去年底中華男足隊撤換英籍總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）後，今天新任主帥人選出爐，確定由王家中出任男子中華男足總教練一職，帶領中華隊出征接下來的三場2022年卡達世界盃資格賽。

中華隊在去年九月展開2022年卡達世界盃資格賽分組賽旅程，先後在主場以1：2、0：2敗給約旦及尼泊爾隊，接下來轉戰客場更是遭遇慘況，以0：9、0：5再敗給科威特及約旦隊，總計在分組賽失了25球，戰績也在分組墊底。

在選訓委員討論後，也決定與前任總教練蘭卡斯特提前解約，而中華隊在本次2022年卡達世界盃資格賽還有3場比賽，分別是3月作客尼泊爾、6月客場面對澳洲以及最後主場要在高雄國家體育場面對科威特。

中華足球協會在今年1月6日公開招募中華男足總教練，並於20日召開選訓會議，在確認各項細節後，將由王家中執掌兵符；王家中教練曾任U23中華隊教練並在2018年底短暫接任中華隊總帥，出征東亞盃資格賽第二輪賽事，在集訓時間只有四天的短暫情形下，仍帶領中華隊踢出1勝2負小組第三的成績。

王家中表示，對他而言接下總教練一職意義非凡，帶領國家隊是榮耀也是責任，也謝謝選訓委員給予的機會，希望能好好帶領中華隊在接下來的比賽中踢出更好的表現，迎接挑戰。

王家中透露，預計於3月初展開第一階段集訓，讓選手調整體能狀況進入節奏，也由於新冠（武漢）肺炎疫情的影響，不論是移地訓練或是友誼賽安排尚有很多變數存在，必須要有配套的訓練計劃，目前也在跟協會討論後續的選手徵召、集訓安排、後勤支援，自己也會進行專業教練團人選的網羅以及研擬接下來對手的針對性戰術分析。

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