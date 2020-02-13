LPGA／澳洲公開賽首輪 徐薇淩、安禾佑暫列第7

總獎金130萬美元的LPGA澳洲公開賽今天在皇家阿德雷德高球場開打，台灣好手徐薇淩與17歲業餘小將安禾佑首輪都揮出69（-4）桿的成績，與尋求衛冕的美國女將科達（Nelly Korda）等12人暫並列第七。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，連帶影響到LPGA亞洲賽事，繼日前中國大陸高球協會宣布取消3月的藍灣大師賽後，LPGA在日前也宣布取消2月20至23日的本田泰國賽，以及2月27至3月1日在新加坡舉行的匯豐女子世界冠軍戰。

好在在澳洲舉行的兩場賽事未受到影響，今天澳洲公開賽如期進行，去年在此打下第三名的徐薇淩，首輪表現亮眼，抓下5隻小鳥、吞1柏忌，揮出69桿，安禾佑也維持前一場維多利亞公開賽的好手感，首輪打完同樣並列第七。

此次賽事為我國教練團以及澳洲教練團共同集訓，由國家培訓隊女子選手安禾佑、陳伶潔、劉芃姍以及邱譓芠參加，增加大賽經驗汲取與技術磨練。除了徐薇淩與安禾佑外，錢珮芸71（-2）桿並列第34名，蔡佩穎則是72（-1）桿並列第53。