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羽球亞團賽／中華女團五點激戰 3：2險勝新加坡

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華女團歷經五點激戰，辛苦擊敗新加坡，圖為白馭珀為中華隊於女單搶下第一點。 報系資料照

2020亞洲羽球團體賽本周在菲律賓馬尼拉舉行，我國在男團率先打頭陣並以5：0擊敗地主菲律賓搶下分組賽首勝後，今天女團在分組賽首戰則是與新加坡展開激烈拉鋸戰，最終靠著第五點雙打的郭浴雯／林琬清苦戰三局擊退對手，以3：2驚險搶下首勝。

攸關五月湯優盃決賽門票的羽球亞團賽，今年受到新冠（武漢）肺炎疫情影響，包括中國大陸、香港遭禁止入境，印度女團也擔心疫情而決定退賽，導致男團僅剩十隊參賽，女團更是剩下九隊。

而中華女團這次與新加坡分在同組，在分組前兩名就能晉級八強賽下，已確定提前晉級，在今天與新加坡的比賽中，我國五點賽事分別排出首點女單白馭珀、第二點女單江穎麗、第三點女雙許雅晴／胡綾芳、第四點女單洪毅婷與第五點女雙郭浴雯／林琬清。

不過在首點女單賽事中中華隊就陷入苦戰，白馭珀面對世界排名第25名的楊佳敏，在拚戰72分鐘後以21：19、17：21、21：16勝出，不過第二點江穎麗面對許妤欣，則是在第三局遭對手擊敗，雙方在前兩點戰成平手。

在接下來兩點賽事中，許雅晴／胡綾芳僅花34分鐘就以直落二勝出，但第四點洪毅婷在與蔡惠珍之戰苦戰三局後吞下敗仗，同時也雙方生涯對戰首敗。

決勝點女雙郭浴雯／林琬清則是碰上楊佳敏／許妤欣，在首局以21：10率先拿下後，第二局則遭對手21：17扳平，所幸決勝局兩人穩住陣腳，以21：11勝出，也幫助中華女團以3：2拿下勝利。

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