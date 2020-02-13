武漢肺炎逾千死 上海F1中國大獎賽延期

武漢肺炎迄今在中國造成上千人死亡，世界一級方程式賽車（F1）中國大獎賽籌辦單位今天表示，鑒於武漢肺炎在中國的疫情狀況，這項原本預定4月在上海舉行的F1賽事已經延期。

路透社報導，國際汽車聯盟（InternationalAutomobile Federation）與一級方程式賽車透過聲明表示，它們共同決定將賽事延期。這項比賽原本預計4月19日在上汽國際賽車場登場。

聲明提到，由於對衛生情況的憂慮，以及世界衛生組織（WHO）已經宣布2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）為國際關注公共衛生緊急事件，國際汽車聯盟與一級方程式賽車採取了這項措施。

世衛組織昨天已將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。疫情於去年底在武漢市爆發以來，至今已在中國造成逾1100人死亡，並有逾4萬多起確診個案，許多運動賽事也因為疫情的關係而遭取消。