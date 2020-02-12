紐約網賽／退2座大滿貫亞軍安德森 莊吉生殺進16強
我國網球好手莊吉生，紐約男網賽續傳捷報，12日單打會內賽首輪迎戰南非重砲、兩屆大賽亞軍安德森（Kevin Anderson），拚戰90分鐘，以7：6（8：6）、6：4直落二勝出，挺進16強。
世界排名131的莊吉生，紐約男網賽自會外賽出發，首輪6：3、6：2擊敗地主庫斯尼洛維奇（Gary Kushnirovich），隨後再6：2、6：4力克同樣來自美國的克魯格（Mitchell Krueger），搶下會內賽門票。
會內賽首輪莊吉生就碰上南非203公分長人安德森，安德森是2017年美網、2018年溫網亞軍，目前世界排名120。首盤雙方一路互保，搶七莊吉生兩度陷入落後，但展現求勝意志化解一個盤末點，8：6驚險勝出。
次盤雙方互破，莊吉生2：3後連破帶保連拿3局，取得5：3領先，最終順利6：4拍退安德森，殺進16強。他下一戰將碰上大會第七種子、世界59名英國諾里（Cameron Norrie），爭奪八強入場券。
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