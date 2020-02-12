羽球亞團賽／周天成率中華隊 完勝菲律賓

二○二○亞洲羽球團體錦標賽，昨在菲律賓馬尼拉登場，我國男團小組賽首戰地主，由「一哥」周天成打頭陣，攜手王子維、王齊麟／李洋、廖敏竣／蘇敬恆、陳孝承，五點全勝開紅盤。

羽球亞團賽男女四強將取得五月湯優盃決賽門票，今年大陸、香港因新冠肺炎遭菲律賓禁止入境，印度女團也憂心疫情退賽，男團減為十隊、女團減為九隊。中華男團與新加坡、菲律賓位Ｃ組，女團與新加坡在Ｚ組，目標爭取亞團賽最佳成績，站上頒獎台。

昨日男團首戰地主，由世界第二周天成扛首點，用廿九分鐘以廿一比十二、廿一比八輕取佩卓沙，隨後登場的麟洋配、王子維皆以直落二勝出，第四點廖敏竣／蘇敬恆及第五點十九歲小將陳孝承也順利拿勝。

中華隊下一戰明天對新加坡，女團上午十時出賽，男團下午四時登場。

亞團賽結束後，不少球員要轉戰十八日登場的超級三○○系列西班牙羽賽，擔憂菲律賓前天深夜對台實施「臨時旅行禁令」會影響接下來歐洲賽程，中華羽協表示目前與外交部、菲律賓辦事處保持聯絡，確保中華隊回國航班。