快訊

內湖新明路連續多日汽油味 中油設緊急指揮所抽油水

世界末日？口罩、衛生紙之亂後 全聯「2物」又被掃光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球亞團賽／周天成領銜 中華隊5點全拿勝菲律賓

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
周天成。 資料照／歐新社

2020亞洲羽球團體錦標賽，今日於菲律賓馬尼拉點燃戰火。我國男團小組賽今日登場，由「一哥」周天成打頭陣，李洋／王齊麟、王子維、廖敏竣／蘇敬恆、19歲小將陳孝承依序開出紅盤，5點全勝退地主，首日旗開得勝。

攸關5月16日丹麥登場的2020年湯優盃（Thomas & Uber Cup）資格，以及東京奧運積分，羽球亞團賽今日起至16日馬尼拉登場，爭取男女四強的湯優盃門票。

本屆亞團賽中國大陸、香港因菲律賓新冠肺炎（武漢肺炎）禁止入境退賽，印度男團雖然成行，但女團因球員及親屬擔憂疫情選擇退賽，參賽隊伍男團從12隊改為10隊，女團減為9隊，2月10日分組重新抽籤，中華男團與新加坡、菲律賓在C組，女團則與新加坡在Z組。

我國男團11日迎戰地主，周天成扛第一點，小天21：12、21：8輕取佩卓沙（Ros Leonard Pedrosa），第二點雙打李洋／王齊麟21：9、21：12擊敗馬格內耶（Peter Gabriel Magnaye）／莫拉達（Alvin Morada）。

第三點「羽球王子」王子維21：15、21：17退薩夫拉（Lanz Ralf Zafra），第四點廖敏竣／蘇敬恆以21：9、18：21、21：17獲勝，最後一點我國派出19歲小將陳孝承，21：7、21：9輕取薩瓦多（Arthur Samuel Salvado）。

我國男女團13日將交手新加坡，女團上午10時登場，男團下午4時出賽，14日進行8強、15日4強賽，16日冠軍戰。

至於菲律賓昨日傳出對台實施「臨時旅行禁令」，球員憂心影響中華隊返台航班。中華羽協秘書長李侑龍表示，目前羽協與外交部、菲律賓辦事處保持聯絡，確保中華隊回國航班，若屆時回台直航不飛，將會避開中港澳地區，選擇非疫區第三地日本、南韓等其他國家轉機。

羽球 中華隊 周天成
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

印尼羽賽／周天成賽後拒受訪 最高恐罰1500美元

印尼羽賽／周天成、球后爆冷落馬 王子維突圍

印尼羽賽／周天成首輪爆冷出局 王子維晚間登場

印尼羽賽／周天成戰香港二哥 桃田賢斗上午出院

相關新聞

羽球亞團賽／周天成領銜 中華隊5點全拿勝菲律賓

2020亞洲羽球團體錦標賽，今日於菲律賓馬尼拉點燃戰火。我國男團小組賽今日登場，由「一哥」周天成打頭陣，李洋／王齊麟、王子維、廖敏竣／蘇敬恆、19歲小將陳孝承依序開出紅盤，5點全勝退地主，首日旗開得勝。

足球／因應肺炎疫情 亞足聯盃延至4月

原訂2月5日、12日蒙古烏蘭巴托登場的2020亞足聯盃（AFC Cup）外圍賽，為因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，亞足聯決...

羽球亞團賽／菲律賓禁台 羽協：確保中華隊回國航班

2020亞洲羽球團體錦標賽11日至16日菲律賓馬尼拉點燃戰火，針對菲律賓昨日宣布為了新冠肺炎（武漢肺炎）防疫，禁止台灣入...

女足／資格賽輸陸 中華無緣東奧

中華女足隊昨天在東京奧運女足亞洲區資格賽第三輪分組賽第三戰碰上中國大陸隊，開賽五分鐘球門就失守，上半場遭對手海灌五球，最...

高球／受武漢肺炎影響 台灣女子公開賽停止舉辦

受到武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）疫情持續擴大影響，中華高球協會今天宣布，2020台灣女子高球公開賽也將停止舉辦，...

花式滑冰／奪男單全滿貫 羽生結弦史上首位

日本巨星羽生結弦9日在四大洲花式滑冰錦標賽中，以總分299.42分贏得男單冠軍，成為花滑歷史上首位獲得男單全滿貫的選手。 兩屆奧運冠軍得主羽生結弦之前三次參加四大洲錦標賽，三次獲得亞軍，是他唯一

東奧女足資格賽／0:5不敵大陸 中華隊無緣奧運

中華女足今天在東京奧運女足亞洲區資格賽第三輪分組賽第三戰碰上強敵中國大陸隊，開賽5分鐘球門就失守，上半場34分鐘內遭對手...

LPGA／受武漢肺炎影響 泰國、新加坡站賽事取消

受到武漢肺炎疫情持續擴大影響，LPGA宣布取消泰國及新加坡兩站比賽，不過本周的澳洲公開賽將如期舉行，LPGA在新聞稿中表...

高球／澳洲維多利亞公開賽 高協培訓選手安禾佑勇奪業餘最低桿獎

17歲我國高球小將安禾佑，(9)日於澳洲墨爾本Beach Golf Links舉行的LPGA維多利亞公開賽，以-3桿勇奪業餘選手最低桿獎項，並在所有世界職業一流好手中名列16，所有參賽台灣選手中，僅次

杜拜女網／澳洲芭蒂退賽 36歲前比利時球后拚復出

澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）因右腳傷勢，確定在下周登場的杜拜女網賽缺席，不過36歲前比利時球后克...

印度聯賽／戴資穎8連勝助暴龍連霸 獲聯賽最佳球員

台灣羽球「一姐」戴資穎，昨日在印度超級聯賽決賽擊敗代表東北勇士隊的加拿大李文珊，幫助加羅爾暴龍隊（Bengaluru R...

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2016年之後，大家才比較認識周天成，但是，當大家還沒聽過他名字時，他每天晚上都在想怎麼讓自己更進步，他說「只有拿了好成績，有影響力的時候，我才可以去回饋，才可以影響更多人，不然我就只是個路人。」

熱門新聞

NBA／美國男籃44人大名單 詹皇、柯瑞不缺席

NBA／罰球命中數超越喬丹 全能詹皇輕取太陽

NBA／迎接寶貝兒子出生 安戴托昆波缺賽1場

NBA／詹皇領銜美國隊大名單 籃協：他們都想打

NBA／傳湖人曾提庫茲瑪換莫里斯 仍搶輸快艇

NBA／落選美國隊大名單 楊恩：不傷心是騙人的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。