羽球亞團賽／周天成領銜 中華隊5點全拿勝菲律賓

2020亞洲羽球團體錦標賽，今日於菲律賓馬尼拉點燃戰火。我國男團小組賽今日登場，由「一哥」周天成打頭陣，李洋／王齊麟、王子維、廖敏竣／蘇敬恆、19歲小將陳孝承依序開出紅盤，5點全勝退地主，首日旗開得勝。

攸關5月16日丹麥登場的2020年湯優盃（Thomas & Uber Cup）資格，以及東京奧運積分，羽球亞團賽今日起至16日馬尼拉登場，爭取男女四強的湯優盃門票。

本屆亞團賽中國大陸、香港因菲律賓新冠肺炎（武漢肺炎）禁止入境退賽，印度男團雖然成行，但女團因球員及親屬擔憂疫情選擇退賽，參賽隊伍男團從12隊改為10隊，女團減為9隊，2月10日分組重新抽籤，中華男團與新加坡、菲律賓在C組，女團則與新加坡在Z組。

我國男團11日迎戰地主，周天成扛第一點，小天21：12、21：8輕取佩卓沙（Ros Leonard Pedrosa），第二點雙打李洋／王齊麟21：9、21：12擊敗馬格內耶（Peter Gabriel Magnaye）／莫拉達（Alvin Morada）。

第三點「羽球王子」王子維21：15、21：17退薩夫拉（Lanz Ralf Zafra），第四點廖敏竣／蘇敬恆以21：9、18：21、21：17獲勝，最後一點我國派出19歲小將陳孝承，21：7、21：9輕取薩瓦多（Arthur Samuel Salvado）。

我國男女團13日將交手新加坡，女團上午10時登場，男團下午4時出賽，14日進行8強、15日4強賽，16日冠軍戰。

至於菲律賓昨日傳出對台實施「臨時旅行禁令」，球員憂心影響中華隊返台航班。中華羽協秘書長李侑龍表示，目前羽協與外交部、菲律賓辦事處保持聯絡，確保中華隊回國航班，若屆時回台直航不飛，將會避開中港澳地區，選擇非疫區第三地日本、南韓等其他國家轉機。