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足球／因應肺炎疫情 亞足聯盃延至4月
原訂2月5日、12日蒙古烏蘭巴托登場的2020亞足聯盃（AFC Cup）外圍賽，為因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，亞足聯決定延後亞足聯盃外圍賽以及東亞區賽程，台電男足外圍賽將延後至4月7日和14日，與蒙古聯賽冠軍隊伍 Ulaanbaatar City FC 進行主客兩回合對決。
高雄市台電男足日前出征亞足聯盃外圍賽入境蒙古受阻，今日中華足球協會接獲亞足聯官方來函，有鑑於武漢肺炎疫情嚴重，多個協會已經向亞足聯反映無法順利進行亞足聯盃賽事，經過考慮後決定調整亞足聯盃賽程。
高市台電的外圍賽將延後至4月7日和14日與蒙古聯賽冠軍隊伍 Ulaanbaatar City FC 進行主客兩回合對決，如果順利晉級，將在4月21日和28日於附加賽出戰香港超級聯賽隊伍傑志體育會，爭取最後一張晉級小組賽門票。
同時由於外圍賽延後的影響，亞足聯盃東亞區小組賽也將延後開賽，北市大同的亞足聯盃主場賽事將改為5月13日主場迎戰和富大埔、5月27日主場迎戰附加賽晉級隊伍、6月17日迎戰澳門鄒北記體育會，賽事開賽時間、地點將待各隊於本月月底以前回報亞足聯，最後確認後公布。
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