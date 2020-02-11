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羽球亞團賽／菲律賓禁台 羽協：確保中華隊回國航班
2020亞洲羽球團體錦標賽11日至16日菲律賓馬尼拉點燃戰火，針對菲律賓昨日宣布為了新冠肺炎（武漢肺炎）防疫，禁止台灣入境，中華羽球協會表示，協會已經和選手及教練確認入境菲律賓安全無慮，且與外交部與菲律賓辦事處保持密切聯絡，做好溝通確保選手及教練團能隨時回國的班機安排。
菲律賓衛生部昨日片面宣布因應疫情，將對中國及香港、澳門及台灣實施旅遊禁令，今日陸續傳出國人於入境菲國機場受阻。由於中華隊不少球員亞團賽結束後還得接續歐洲賽事，中華羽協也保證，將會確保選手航班，並密切與外交部、菲律賓聯繫。
針對菲律賓衛生部防疫政策，中華羽協今日發布聲明，「已經透過體育署、中華奧會、國訓中心的協助，與外交部與菲律賓辦事處保持密切聯絡，也和旅行社做好溝通確保選手及教練團能隨時回國的班機安排。」
中華羽協表示，「本會以我國選手及教練健康安全為第一優先考量並隨時注意，只要菲律賓當地有任何變動，會即刻安排我國選手及教練回國，確保選手及教練們的健康安全無慮。」
本屆中、港因疫情並未派隊，我國由「一哥」周天成領軍，「羽球王子」王子維，我國雙打王齊麟、李洋、廖敏竣、蘇敬恆等人都將披掛上陣，男團首戰今日迎戰地主菲律賓，13日男女團碰上新加坡。
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