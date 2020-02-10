高球／受武漢肺炎影響 台灣女子公開賽停止舉辦

2016年之後，大家才比較認識周天成，但是，當大家還沒聽過他名字時，他每天晚上都在想怎麼讓自己更進步，他說「只有拿了好成績，有影響力的時候，我才可以去回饋，才可以影響更多人，不然我就只是個路人。」

2019-07-25 15:18