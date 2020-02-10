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高球／受武漢肺炎影響 台灣女子公開賽停止舉辦
受到武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）疫情持續擴大影響，中華高球協會今天宣布，2020台灣女子高球公開賽也將停止舉辦，也讓這場賽事在復辦一年後又因疫情中斷舉辦。
不少國內、外賽事都受到武漢肺炎影響，紛紛喊卡、延期或是易地舉行，而去年暌違12年於高雄信誼球場再度舉辦的台灣女子高球公開賽也確定停止舉辦。
中華高協今天發表聲明表示，鑒於武漢肺炎疫情嚴峻，難以預測與控制，考量考量賽事期間有數十國、上百位國內外選手參賽，加上觀眾人口聚集，相關防疫管制措施已超過協會能附載的能量。
因此高協配合政府防疫規範，在審慎評估後決定停辦2020台灣女子高球公開賽，以防止賽事期間所衍生的感染風險。目前國內賽事已有高雄馬拉松、金門馬拉松等比賽取消，另外HBL、UBA雖如期舉行，不過不對外開放球迷入場觀賽。
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